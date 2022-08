La présidente de la Chambre des États-Unis, Pelosi, quitte Taïwan

La Chine dit que Washington “payera le prix” de la visite du responsable sur l’île autonome, au mépris des avertissements de Pékin

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a conclu sa visite controversée à Taïwan, avec un avion transportant le troisième plus haut responsable américain décollant mercredi de l’aéroport de Songshan à Taipei.

Pelosi est arrivé mardi sur l’île autonome malgré les sévères avertissements de Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Au cours de son court séjour à Taipei, la présidente de la Chambre a promis que les États-Unis “n’abandonnera pas notre engagement envers Taïwan”, le décrivant comme “l’une des sociétés les plus libres du monde”.

La femme de 82 ans s’est adressée au parlement local, a tenu une réunion avec la dirigeante de l’île, Tsai Ing-wen, et a reçu l’une des plus hautes distinctions civiles de Taïwan – l’Ordre des nuages ​​propices avec grand cordon spécial – pour sa position ferme dans “la sauvegarde de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme.”

Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné le voyage de Pelosi, affirmant qu’il “Porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine” et aura un “un impact grave sur les fondements politiques des relations sino-américaines ».

Le ministère a également convoqué l’ambassadeur américain Nicholas Burns pour déposer une protestation officielle, lui disant que Washington “payer le prix” pour le déménagement.

Le ministère chinois de la Défense a annoncé une série d’exercices militaires et d’exercices de tir réel dans six zones maritimes et dans l’espace aérien sous contrôle chinois autour de l’île.

Pelosi est le responsable américain le plus haut gradé à s’être rendu sur le territoire depuis un voyage du président américain de l’époque, Newt Gingrich, en 1997.

Bien qu’ils reconnaissent Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens non officiels avec Taïwan, vendant des armes à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté.

L’île de 23,5 millions d’habitants, qui s’appelle officiellement la République de Chine (ROC), est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de Pékin.