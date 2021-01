Les Européens doivent porter des certificats prouvant qu’ils ont été vaccinés contre Covid-19 pour voyager, a déclaré la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, aux médias portugais – choquant probablement les Européens qui n’avaient jamais entendu parler d’une telle règle.

Von der Leyen a jailli l’idée d’un «Certificat de vaccination mutuellement reconnu» comme un «Exigence médicale» pour un voyage jeudi dans le cadre de l’éloge d’un plan similaire qui lui a été présenté dans une lettre du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

« C’est une condition médicale d’avoir un certificat prouvant que vous avez été vacciné, » von der Leyen a déclaré aux journalistes portugais.

Alors que le plan de Mitsotakis n’était pas censé être «Obligatoire ou condition préalable au voyage», von der Leyen semblait pencher dans cette direction, répétant que «Nous devons avoir une exigence médicale qui prouve que les gens ont été vaccinés.» L’idée d’un certificat de vaccin à l’échelle de l’UE «Est une décision politique et juridique qui devrait être discutée au niveau européen», continua-t-elle avec emphase.

C’était sans aucun doute une nouvelle pour les Européens qui ne connaissaient pas le contenu de la lettre de Mitsotakis. Le leader grec a écrit que c’était « Il est urgent d’adopter une compréhension commune de la manière dont un certificat de vaccination doit être structuré de manière à être accepté dans tous les États membres », et une réunion à l’échelle de l’UE est prévue jeudi, date à laquelle Mitsotakis devrait plaider en faveur des certificats «Faciliter la liberté de mouvement des personnes qui ont été vaccinées contre Covid-19.»

«Il est urgent d’adopter une vision commune de la manière dont un certificat de vaccination doit être structuré de manière à être accepté dans tous les États membres», il a écrit. La Grèce prévoit de délivrer des certificats de vaccin numériques à chaque résident qui reçoit le vaccin.

En train de réfléchir à des moyens d’encourager l’adoption de tels certificats sans imposer de mandat explicite, von der Leyen a suggéré vendredi qu’ils soient combinés avec des tests Covid-19 pour ceux qui ne peuvent pas accéder au vaccin en temps opportun. Un tel forfait permettrait un plus grand nombre de voyages vers des destinations par temps chaud – un must pour les États membres de l’UE dont les économies dépendent du tourisme craignant qu’une deuxième année consécutive sans voyage d’agrément les détruise.

Bruxelles insiste sur le fait qu’elle a obtenu suffisamment de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna pour vacciner tous les Européens, et von der Leyen a interdit aux États membres de conclure leurs propres accords parallèles. Cependant, la Hongrie rebelle a déjà conclu un accord pour acheter le vaccin chinois Sinopharm, le Premier ministre hongrois Viktor Orban déclarant vendredi que les régulateurs locaux doivent agir «Responsable», mais « rapidement » pour approuver le jab chinois. Budapest a également négocié avec la Russie pour un approvisionnement en Spoutnik V, se plaignant que la lenteur du programme de l’UE exigera que les restrictions de Covid-19 restent en place pour « Plusieurs mois de plus » de souffrances économiques inutiles. Ce n’est pas non plus le seul pays membre à se plaindre du rythme du déploiement de la vaccination dans l’UE.

Il y a aussi une confusion sur la compatibilité des citoyens britanniques récemment Brexited avec un programme de passeport vaccinal à l’échelle de l’UE – ou sur le fait que le Royaume-Uni envisage de délivrer les certificats. Le député conservateur Michael Gove a affirmé que les passeports vaccinaux étaient « Pas le plan, » une déclaration reprise par le tsar du vaccin du Premier ministre Boris Johnson, Nadhim Zahawi – mais pas avant après Zahawi avait déjà admis que Londres était «En regardant la technologie.»

Les défenseurs de la protection de la vie privée ont averti que les certificats de vaccination pourraient facilement devenir des identifiants numériques mondiaux intrusifs, avec une discrimination fondée sur les conditions médicales, le rationnement des avantages et des problèmes épineux de droits de l’homme découlant de l’obligation d’injecter des personnes avec ce qui reste des composés pharmaceutiques largement non testés. Des milliers de bénéficiaires des injections Pfizer-BioNTech et Moderna ont subi des effets secondaires incapacitants.

La Norvège enquête actuellement sur la mort de 23 résidents de maisons de retraite qui sont décédés peu de temps après avoir reçu des injections de Pfizer, 13 des cas étant liés aux effets secondaires du vaccin.

Pendant ce temps, l’Espagne prévoit de conserver une base de données des refus de vaccins qu’elle partagera avec d’autres «Partenaires européens», reléguant efficacement les sceptiques à l’égard des vaccins au rang de citoyens de seconde zone.

