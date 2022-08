La présidente américaine Nancy Pelosi arrive à Taïwan pour une visite officielle fortement critiquée par la Chine

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan mardi soir, devenant la plus haute responsable américaine en 25 ans à visiter l’île autonome revendiquée par la Chine, qui a rapidement annoncé qu’elle mènerait des manœuvres militaires en représailles à sa présence.

Pelosi est arrivé à bord d’un avion de passagers de l’armée de l’air américaine et a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport international de Taipei par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan et d’autres responsables taïwanais et américains. Elle a posé pour des photos avant que son cortège ne l’emmène sans être vue dans le parking d’un hôtel.

Dans un communiqué publié juste après son arrivée, Pelosi a déclaré que la visite “honore l’engagement inébranlable de l’Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taiwan”.

La visite de Pelosi a fait monter les tensions entre la Chine et les États-Unis parce que la Chine revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire et considère les visites de responsables gouvernementaux étrangers comme une reconnaissance de la souveraineté de l’île.

Peu de temps après l’arrivée de Pelosi, la Chine a annoncé une série d’opérations et d’exercices militaires, qui faisaient suite à des promesses de “mesures résolues et fortes” si Pelosi allait jusqu’au bout de sa visite.

REGARDER | La délégation taïwanaise salue Pelosi : La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, arrive à Taïwan La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est chaleureusement accueillie à Taipei après son arrivée pour une visite controversée sur l’île autonome de Taiwan, que la Chine revendique comme son propre territoire.

“Dissuasion solennelle”

L’Armée populaire de libération a déclaré que les manœuvres auraient lieu à partir de mardi soir dans les eaux et le ciel près de Taïwan et comprendraient le tir de munitions à longue portée dans le détroit de Taïwan.

“Cette action est un moyen de dissuasion solennel contre la récente escalade majeure des actions négatives des États-Unis sur la question de Taiwan, et un sérieux avertissement aux forces de” l’indépendance de Taiwan “qui recherchent” l’indépendance “.”

Un manifestant tient une banderole critiquant la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, devant un hôtel de Taipei mardi. (Chiang Ying-ying/Associated Press)

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mercredi matin que la Chine avait envoyé 21 avions volant vers Taïwan, dont 18 avions de chasse. Le reste comprenait un avion d’alerte avancée et un avion de guerre électronique.

L’agence officielle chinoise Xinhua News a déclaré que l’armée prévoyait de mener des exercices de tir réel de jeudi à dimanche dans plusieurs endroits. Dans une image publiée par l’agence de presse, les exercices devaient avoir lieu dans six zones différentes des eaux entourant Taïwan.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que les actions de Washington “sur la question de Taiwan ruinent sa crédibilité nationale”.

“Certains politiciens américains jouent avec le feu sur la question de Taiwan”, a déclaré Wang dans un communiqué. “Cela n’aura certainement pas un bon résultat … l’exposition du visage intimidant de l’Amérique le montre à nouveau comme le plus grand saboteur de la paix au monde.”

Pékin considère le contact officiel américain avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente l’indépendance de facto de l’île, vieille de plusieurs décennies, une étape que les dirigeants américains disent ne pas soutenir.

Pelosi, chef de l’une des trois branches du gouvernement américain, est le plus haut responsable américain élu à se rendre à Taiwan depuis le président Newt Gingrich en 1997.

REGARDER | Avertissements commerciaux entre les États-Unis et la Chine avant le voyage : La Chine met en garde la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, contre toute visite à Taiwan La Chine a lancé un nouvel avertissement brutal à Nancy Pelosi, la présidente américaine de la Chambre, au milieu des spéculations selon lesquelles elle pourrait se rendre à Taïwan dans le cadre de son voyage en Asie. La Chine revendique l’île comme son propre territoire, mais Taïwan rejette cette affirmation et soutient qu’il s’agit d’un État souverain. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la visite du président démocrate nuirait aux relations avec les États-Unis, entraînant de graves conséquences.

L’administration Biden n’a pas explicitement exhorté Pelosi à annuler ses plans. Il a assuré à plusieurs reprises et publiquement à Pékin que la visite ne signalerait aucun changement dans la politique américaine à Taiwan.

Mardi, après l’arrivée de Pelosi à Taïwan, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que la Chine s’était positionnée pour prendre de nouvelles mesures contre Taïwan, y compris une éventuelle “coercition économique”.

Un jour plus tôt, Kirby a noté que des membres du Congrès se sont régulièrement rendus sur l’île au fil des ans – en avril, le sénateur Lindsey Graham a dirigé une délégation de six législateurs des deux parties à Taiwan, tandis que le secrétaire américain à la Santé de l’époque s’est rendu en 2020.

Des responsables américains ont déclaré que l’armée américaine augmenterait ses mouvements de forces et d’actifs dans la région indo-pacifique. Quatre navires de guerre américains, dont un porte-avions, étaient positionnés dans les eaux à l’est de Taïwan pour ce que la marine américaine a appelé des déploiements de routine, a déclaré mardi à Reuters un responsable de la marine américaine.

Soutien bipartisan à la visite de Pelosi

De retour aux États-Unis, 26 législateurs républicains ont publié une déclaration de rare soutien bipartisan au président démocrate, qualifiant de routine les voyages de membres du Congrès à Taiwan.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’il soutenait la visite de Pelosi comme une démonstration de soutien à la démocratie taïwanaise et a déclaré que toute allégation selon laquelle son itinéraire était provocateur était “totalement absurde”.

“Je crois qu’elle a parfaitement le droit d’y aller”, a déclaré McConnell dans un discours au Sénat.

Les partisans du voyage de Pelosi tiennent une banderole de bienvenue à l’extérieur de l’hôtel de Taipei où ils pensent qu’elle séjournait. (Chiang Ying-ying/Associated Press)

Pelosi a cherché pendant des décennies à attirer l’attention sur les mouvements démocratiques chinois. Elle s’est rendue sur la place Tiananmen en 1991, deux ans après que la Chine a écrasé une vague de protestations contre la démocratie.

En 2009, elle a remis en main propre une lettre au président de l’époque, Hu Jintao, appelant à la libération des prisonniers politiques. Elle avait cherché à visiter la démocratie insulaire de Taiwan plus tôt cette année avant d’être testée positive pour COVID-19

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après que les communistes ont remporté une guerre civile sur le continent.

Les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan même s’ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine. Le Taiwan Relations Act de 1979, qui a régi les relations américaines avec l’île, n’exige pas que les États-Unis interviennent militairement si la Chine envahit, mais en fait la politique américaine pour s’assurer que Taiwan a les ressources pour se défendre et pour empêcher tout changement unilatéral de statut. par Pékin.

La Chine n’a cessé d’augmenter la pression diplomatique et militaire sur Taiwan. La Chine a coupé tout contact avec le gouvernement taïwanais en 2016, après que le président Tsai Ing-wen ait refusé d’approuver son affirmation selon laquelle l’île et le continent forment ensemble une seule nation chinoise.

La Russie met en garde les États-Unis

Les Philippines, qui entretiennent des relations avec les États-Unis et la Chine, les ont exhortés à être des “acteurs responsables” dans la région.

La Russie, quant à elle, a fortement mis en garde les États-Unis contre le fait de provoquer la Chine avec ce voyage.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti qu’une telle visite serait “extrêmement provocatrice”, ajoutant qu’elle “aggraverait la situation dans la région et alimenterait les tensions”.

Les commentaires de Peskov reflètent les liens étroits entre Moscou et Pékin, qui se sont renforcés depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février. La Chine a refusé de critiquer l’action de la Russie, accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué Moscou, et a fustigé les sanctions punitives imposées à Moscou.

La Russie et la Chine ont organisé une série de jeux de guerre conjoints ces dernières années, notamment des exercices navals et des patrouilles de bombardiers à longue portée au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. L’année dernière, les troupes russes se sont déployées pour la première fois sur le territoire chinois pour des manœuvres conjointes.

Pelosi a lancé lundi sa tournée asiatique à Singapour et devrait également rencontrer des responsables en Corée du Sud plus tard dans la semaine.