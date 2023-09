La présidence indienne du G20 risque de sonner creux alors que la guerre en Ukraine entrave le consensus

Le président américain Joe Biden, à droite, et Narendra Modi, le Premier ministre indien, lors d’une cérémonie d’arrivée lors d’une visite d’État sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 22 juin 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Le Premier ministre indien Narendra Modi a transformé la présidence tournante normalement calme du Groupe des 20 en un véhicule de marque pour rehausser l’importance géopolitique de l’Inde – soulignant l’émergence de l’Inde comme une voix clé sur la scène mondiale. Les diplomates du pays sont désormais confrontés à une course contre la montre pour parvenir à des résultats multilatéraux tangibles lors du sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra ce week-end à New Delhi, qui marquera la fin de la présidence indienne du bloc des principales économies industrialisées et en développement, qui a duré un an. L’Inde n’a jusqu’à présent pas été en mesure de favoriser un consensus sur un communiqué commun issu des précédentes réunions du G20 sur d’autres axes majeurs qu’elle a convoqués. Les États membres n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une action contraignante, en grande partie à cause des objections de la Russie et de la Chine à l’égard du langage faisant référence à la crise ukrainienne. Au cours d’une année record pour la diplomatie indienne qui a également vu le pays le plus peuplé du monde assumer la présidence tournante de l’Organisation de coopération de Shanghai, l’Inde risque d’avoir peu à montrer pour ses efforts, ce qui pourrait à son tour miner la crédibilité du pays et le message national de Modi.

L’un des risques est qu’en élevant à ce point la présidence indienne du G20, on s’attend désormais à ce que l’Inde réalise des avancées concrètes. Manjari Chatterjee Miller Conseil des relations extérieures

« Ce qui est différent dans la présidence indienne du G20 et ce qui m’étonne, c’est la façon dont le gouvernement Modi a transformé le G20 en une publicité continue pour l’Inde et ses dirigeants », a déclaré Manjari Chatterjee Miller, chercheur principal pour l’Inde et le Pakistan. et l’Asie du Sud au Council on Foreign Relations à Washington, DC « L’un des risques est qu’en élevant autant la présidence indienne du G20, on s’attend désormais à ce que l’Inde réalise des avancées concrètes », a-t-elle déclaré à CNBC dans un courrier électronique. « L’Inde a essayé d’utiliser le G20 pour rassembler les pays du Sud et se proposer comme un pont entre le Sud et l’Occident. Mais il reste le problème de la Russie et de la Chine. »

Avec l’absence du président russe Vladimir Poutine et de son homologue chinois Xi Jinping à la réunion des 9 et 10 septembre, les perspectives d’une véritable avancée semblent minces. Poutine n’a pas voyagé hors de Russie depuis le La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt en mars contre lui et ses alliés pour crimes de guerre en Ukraine.

Impasse Russie-Ukraine

En effet, le spectre d’une invasion de l’Ukraine par la Russie a pesé lourdement sur les réunions du G20 sur les différents volets convoqués par l’Inde. L’Inde espérait forger un consensus sur une série de questions allant du cadre réglementaire pour les crypto-monnaies à la résolution des problèmes de dette paralysants pour les pays en développement. D’autres domaines incluent les réformes des banques multilatérales dans le cadre de son programme visant à favoriser les progrès en matière de développement durable, ainsi que l’admission de l’Union africaine en tant que membre du G20. Malgré sa position neutre sur la crise ukrainienne, New Delhi n’a pas été en mesure de négocier une seule déclaration commune sur aucun des principaux thèmes de discussion depuis que l’Inde a pris la présidence du G20 en décembre 2022. Au lieu de cela, elle n’a réussi qu’à obtenir un résumé non contraignant du président. et les documents finaux.

En fait, la Russie s’est dissociée du statut du document final en une réunion en juin sur les questions de développement à Varanasi, en raison de références à la guerre en Ukraine. La Chine a déclaré que le résultat de la réunion ne devrait inclure aucune référence à la crise ukrainienne. « La langue originale a été acceptée par la Russie au G20 de Bali – et les diplomates indiens ont en fait joué un rôle majeur pour obtenir l’acceptation de la Russie à ce sujet », a déclaré Pramit Pal Chaudhuri, responsable de la pratique du groupe Eurasia en Asie du Sud, à CNBC lors d’un entretien téléphonique. de New Delhi. « Mais depuis lors, la Russie a durci sa position et s’est jointe à la Chine pour dire que nous n’acceptons pas le langage corporel original, qui est tiré de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il ajouté. » Aux dernières nouvelles, l’Inde a encore du mal à trouver un accord sur le type de langage qui serait acceptable pour les 20 pays « , a déclaré Chaudhuri. « S’ils ne parviennent pas à combler cet écart, nous pourrions assister à l’échec de la publication d’une déclaration commune, et il n’y aura probablement pas de plan d’action par la suite. »

Pramit Pal Chaudhuri Groupe Eurasie [Modi] essaie de présenter cela comme une grande reconnaissance du fait que l’Inde est arrivée sous son mandat de Premier ministre.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov – qui doit représenter la Russie au sommet des dirigeants du G20 à la place de Poutine – aurait été prévenu il n’y aura pas de déclaration générale lors de la réunion de New Delhi si la position de la Russie n’est pas reflétée. Le Kremlin insiste sur le fait que son invasion de l’Ukraine est une « opération militaire spéciale » dans une guerre existentielle contre l’Occident déterminé à renverser la Russie.

Un revers domestique ?

Cela pourrait bien constituer un revers pour le gouvernement de Modi, qui a convoqué plus de 200 réunions du G20 dans plus de deux douzaines de villes à travers l’Inde. « C’est en fait assez brillant et il faut lui reconnaître, ainsi qu’au BJP, le mérite d’avoir fait d’un événement qui est généralement élitiste et ésotérique, et d’une présidence tournante qui est une routine, quelque chose que le pays tout entier peut comprendre et dont il peut être fier », a déclaré Miller du CFR, faisant référence au parti Bharatiya Janata au pouvoir de Modi. En plus de tapisser les rues de banderoles et de panneaux qui ont donné beaucoup de visibilité aux différentes réunions du G20, Modi a également utilisé ces réunions pour nettoyer les villes hôtes, promouvoir les produits locaux et bien plus encore. « Au niveau national, [Modi] « Je pense que le message a été fort, mais la réception est plus difficile à élaborer, il est plus difficile à quantifier. » Le plus grand risque pour Modi est l’absence de réalisations multilatérales tangibles de la part de la présidence du G20 après tout ce qui a été fait et investi, peut-être dans le but de renforcer l’héritage et la position de son parti nationaliste hindou, le BJP, après une décennie au pouvoir et avant l’élection nationale. élections l’année prochaine.

Soulignant cette méfiance, le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar n’a pas tardé à vanter le « soutien unanime » des États membres du G20, par exemple deux résultats que l’Inde a proposé lors de la réunion ministérielle du G20 de Varanasi sur les questions de développement. Il l’a même qualifié de « plus grande réussite » de la présidence indienne du G20 jusqu’à présent – ​​malgré l’abstention de la Russie et de la Chine. « Il peut y avoir une sorte de réaction négative, ou un certain degré de cynisme parmi les électeurs qui disent – nous en avons beaucoup entendu parler – que nous semblons avoir dépensé beaucoup d’argent, mais que rien ne semble vraiment s’être produit ici », a ajouté Chaudhuri. Néanmoins, Modi pourrait citer d’autres preuves de la place de l’Inde en tant qu’acteur mondial clé au cours d’une année qui a vu New Delhi émerger comme un allié stratégique des États-Unis dans sa stratégie indo-pacifique visant à contrecarrer la puissance de la Chine. L’Inde a marché sur la corde raide diplomatique alors même que la Chine faisait pression pour une expansion de l’alliance des pays en développement des BRICS afin de renforcer le soutien à une large coalition visant à contester la domination américaine sur le système politique et économique mondial.

« L’Inde continuera à entretenir des relations diplomatiques saines avec la Russie dans un contexte de dépendance croissante à l’égard des importations énergétiques de ce pays », a déclaré à CNBC Sumedha Dasgupta, analyste principal à l’Economist Intelligence Unit. Moscou est la première source de pétrole brut de l’Inde. « Simultanément, l’Inde développera des liens diplomatiques plus forts avec les États-Unis et leurs alliés grâce à des moyens tels que le Quad, une coopération dans les domaines des technologies critiques et de la défense, ce qui, au fil du temps, équivaudra à un changement géopolitique progressif », a-t-elle déclaré dans un courrier électronique.

« Heureuse coïncidence »

Soulignant l’importance stratégique de l’Inde, Biden a accueilli Modi en juin lors de la première visite du Premier ministre indien. visite d’État aux États-Unis Le réchauffement des relations entre l’Inde et les États-Unis contraste avec l’impasse persistante entre l’Inde et la Chine. L’Inde – ainsi que la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et Taïwan – ont sévèrement réprimandé la Chine la semaine dernière pour sa nouvelle carte nationale que Pékin revendique comme étant la sienne des territoires contestés. Alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour limiter les transferts de technologies stratégiques vers la Chine pour des raisons de sécurité nationale, l’Inde a tout à gagner des entreprises américaines qui cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement – ​​aux dépens de la Chine.

En janvier, le ministre indien du Commerce a déclaré à CNBC que Pomme fabriquait son dernier iPhone 14 dans le pays et visait à produire 25 % de tous les iPhones du pays. Les efforts d’Apple pour déplacer son assemblage de produits en provenance de Chine sont devenus plus urgents au cours des dernières années, à mesure que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées et que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la politique zéro Covid de Pékin ont été résolues. Cette évolution sert à renforcer le poids économique naissant de l’Inde, base de sa plus grande confiance et de sa plus grande assurance géopolitique.

C’est une heureuse coïncidence pour le moment, je pense, que l’Inde se présente comme une économie améliorée ; comme un lieu amélioré pour les investisseurs internationaux… et comme une alternative à la Chine. Pravin Krishna École d’études internationales avancées de l’Université Johns Hopkins