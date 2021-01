Alors que Trump continuait de mettre l’accent sur les événements en personne, s’adressant à des foules et à des rassemblements, Biden a utilisé la télévision pour diffuser son message. Tourné en dérision par les partisans de l’ancien président pour avoir mené une campagne depuis son sous-sol, la stratégie reflétait en fait la façon dont les sports se sont poursuivis avec une participation limitée ou inexistante, ou les animateurs de talk-shows se sont adaptés d’un public de studio bruyant à parler directement à la caméra et à des interviews à distance plus intimes. .

Le pic de la production de la campagne Biden a émergé pendant la Convention nationale démocrate, monté comme une affaire éloignée et accueilli chaque nuit par une célébrité différente. Les vidéos agitant le drapeau et les moments réconfortants étaient dignes des packages que NBC produit pour les Jeux olympiques tous les deux ans.

Une approche similaire pourrait être observée cette semaine dans les efforts pour compenser le manque de foules inaugurales, à commencer par le mémorial pour les victimes de Covid-19, lors d’une sombre cérémonie en plein air où Yolanda Adams chantait «Alléluia». Le moment a ému les contributeurs MSNBC qui regardaient jusqu’aux larmes.

Avec soin avec Lady Gaga et Jennifer Lopez dans des rôles de soutien, l’inauguration est également commémorée avec une émission spéciale aux heures de grande écoute organisée par Tom Hanks, reflétant la façon dont l’équipe de Biden a tiré parti des célébrités qui le soutiennent, ajoutant le pouvoir de la star à l’émission . «

Pendant des décennies, la télévision a représenté le média déterminant dans la façon dont les politiciens communiquent avec leurs électeurs, donc dans un sens, ce n’est pas nouveau. La ride introduite depuis que le coronavirus est devenu une menace a été la nécessité d’éviter les rassemblements de masse, du moins parmi ceux qui pratiquaient la distanciation sociale et suivaient les conseils scientifiques.

L’autre chose à propos de la télévision en général – et de la télé-réalité en particulier – est qu’elle est très, très bonne pour faire voir et vivre au public ce qu’il veut qu’ils voient. Le montage est utilisé pour façonner la réalité dans des scénarios spécifiques et créer des illusions aussi simples que le public inséré dans des émissions comme « The Masked Singer » de Fox, qui a utilisé de vieilles images de fans reconnaissants pour maintenir un sentiment d’excitation, alors même que les participants se produisent dans un lieu presque vide.

La réponse de Trump à Covid – ou son absence, aux yeux de ses détracteurs – était adaptée à la télévision, comme ses briefings télévisés l’ont clairement montré. Mais alors qu’il faisait campagne, il comptait toujours sur l’énergie tirée du pouvoir familier des grands événements en personne.

En revanche, l’engagement de Biden à suivre les directives exigeait plus de créativité, cherchant à transmettre des rythmes émotionnels sans les signaux traditionnels d’encouragement du public.

Jusqu’à ce que la menace Covid disparaisse, cela semble être la formule de la présidence de Biden, créant des images non pas pour les personnes présentes, mais pour être vues et absorbées grâce à la sécurité et à la distance de la télévision.

Comme cela s’est produit avec les sports, les remises de prix et autres événements en direct, la présentation perd quelque chose sous ces règles, et cela signifie plus de planification et de bricolage du point de vue de la production. D’une certaine manière, cependant, ces limitations permettent également aux producteurs de mieux contrôler le produit fini et la manière dont le message est transmis aux consommateurs finaux chez eux.

Il n’y aura aucun argument sur la taille de la foule pour cette inauguration, alors que Biden s’est entretenu avec un National Mall vidé. Pourtant, cet espace était méticuleusement peuplé de drapeaux américains, un autre visuel frappant capturé uniquement lorsque la caméra tournait.

En ce qui concerne le discours lui-même, les gros plans du nouveau président et du vice-président ressemblaient à tout autre discours inaugural, la télévision étant le canal familier de la nation. Avec cela, ce qu’on appelait parfois « The Trump Show » a été refondu, avec une nouvelle star s’adressant directement à tous ces gens – les « gens », comme le disait Biden – là-bas de l’autre côté de l’écran.