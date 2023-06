La présentatrice de télévision Anne Diamond révèle qu’elle a un cancer du sein

La vétéran de la radiodiffusion Anne Diamond a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

La présentatrice de GB News a déclaré qu’elle avait reçu le diagnostic le même jour qu’elle avait appris qu’elle allait devenir OBE.

Après avoir commencé sa carrière dans les informations régionales, Diamond a ensuite travaillé pour ITV et la BBC, devenant une star de la télévision de jour dans les années 1980 et 1990. Elle a présenté des programmes tels que Good Morning With Anne and Nick de BBC One, Good Morning Britain de TV-am et TV Weekly.

En 2002, Diamond est apparu sur Celebrity Big Brother et est devenu la deuxième personne à être expulsée.

Elle a rejoint GB News en 2022 pour animer des émissions de petit-déjeuner le week-end avec Stephen Dixon, mais n’a pas été diffusée pendant six mois.

S’adressant à Dan Wootton de GB News, elle a révélé qu’elle avait subi une double mastectomie dans sa « lutte contre le cancer du sein » – qu’elle a décrite comme « un long voyage ».

« Je n’ai pas fait de croisière autour du monde, c’est ce que je sais que les médias sociaux ont dit … parce que je suis bien connue maintenant pour aimer les croisières », a-t-elle déclaré. « Cela a été un combat contre le cancer du sein. C’est ce qu’il a été. Le voyage a été long. Et cinq mois plus tard, je ne suis toujours pas au bout du chemin, mais j’en ai assez pour reprendre le travail.

Diamond a rappelé comment elle avait appris la nouvelle le matin même où on lui avait dit par e-mail qu’elle avait reçu un OBE pour sa campagne sur les morts subites du nourrisson.

Elle et son mari de l’époque, Mike Hollingsworth, ont perdu leur fils Sebastian en 1990 après sa mort du syndrome de mort subite du nourrisson (Sids), communément appelé mort subite du nourrisson. Diamond s’est associé à la Fondation pour l’étude des décès infantiles, maintenant connue sous le nom de Lullaby Trust, et au ministère de la Santé pour lancer le succès Rendormir campagne.

Elle a été nommée OBE dans les honneurs du nouvel an 2023 pour ses services à la santé publique et à la charité. « C’était un moment merveilleux et c’était comme 9h30 du matin », a-t-elle déclaré à GB News.

« Mais j’ai su alors, parce que j’avais déjà vu mon médecin généraliste, que je devais me rendre à un dépistage du cancer du sein plus tard dans la matinée. Je pensais passer une mammographie, quelques tests et je serais libre dans une heure.

« J’ai passé toute la matinée à mon hôpital local où ils ont tout fait, biopsies, radiographies, tomodensitogrammes, quelques mammographies, tout, et à l’heure du déjeuner, j’étais toujours là. « Et une charmante dame est venue avec une lanière autour du cou qui disait les soins du cancer de Macmillan et je savais alors que c’était sérieux. »

Diamond a déclaré qu’elle n’avait pas de conseils pour les autres car elle « le traversait toujours », mais a ajouté qu’elle allait assez bien pour retourner au travail.

«J’ai eu les travaux complets, la mastectomie complète. C’est la première fois que j’en parle, donc c’est assez difficile mais j’ai eu les œuvres complètes. La première opération que j’ai subie a duré neuf heures », a-t-elle déclaré. « J’ai eu beaucoup de radiothérapie, ce que j’ai trouvé très difficile aussi.

« Donc ça a été un voyage, mais je ne prétends pas une minute que je suis extraordinaire, car je suis parfaitement consciente qu’un quart des femmes de ce pays vivent ce que je viens de vivre et je n’ai pas tout conseil à donner. Je n’ai que de l’empathie.