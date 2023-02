La présentatrice de télévision Alex Outhwaite partage un beau moment de sa visite au Tamil Nadu

La présentatrice de télévision britannique Alex Outhwaite est assez célèbre pour son contenu lié aux voyages. Ses nombreuses vidéos de voyage gagnent presque toujours du terrain sur Internet. Cette fois n’est pas différente. Alex, lors de son voyage au Tamil Nadu, a rencontré une femme âgée dans ce qui ressemblait à un marché. Un clip partagé par elle sur Twitter montrait Alex assise dos à la femme qui souriait. Elle a épinglé un gajara dans les cheveux d’Alex alors que les deux partagent un sourire réconfortant. Le clip a été tourné à Madurai et le duo a également été vu en train de discuter pendant que la femme âgée ornait les cheveux du présentateur de télévision de fleurs fraîches.

Making friends in Tamil Nadu 🇮🇳 pic.twitter.com/x2C1OrvFLQ — Alex Outhwaite (@AlexOuthwaite) February 14, 2023

Les gens ont partagé un accueil chaleureux pour Alex Outhwaite dans leurs tweets. Beaucoup ont fait remarquer qu’ils espéraient qu’elle apprécierait son séjour en Inde. D’autres ont partagé des endroits où elle pourrait faire sa prochaine étape. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Bienvenue chez nous. Le Tamil Nadu est l’un des endroits les plus beaux, culturellement riches et hospitaliers du monde. Je souhaite et j’espère que vous apprécierez votre séjour et que vous parlerez de nous au monde.”

Bienvenue chez nous. Le Tamil Nadu est l’un des endroits les plus beaux, culturellement riches et hospitaliers du monde. Je souhaite et j’espère que vous apprécierez votre séjour et que vous parlerez de nous au monde entier.— AKI 🕉️ (@ashwinkumariyer) 15 février 2023

“Vous avez tous les deux des sourires si réconfortants tout au long de la vidéo. Oh, et pouvons-nous obtenir des sous-titres pour cette vidéo ? » un autre utilisateur a tweeté. Le présentateur de télévision a ensuite partagé que l’homme entendu hors écran avait apparemment demandé à la femme âgée d’épingler correctement le gajara afin qu’il ne tombe pas.

Vous avez tous les deux des sourires si réconfortants tout au long de la vidéo❤️‍🔥Oh et pouvons-nous s’il vous plaît obtenir des sous-titres pour cette vidéo ?😜— vikit d. jage  (@iVJOmniscient) 15 février 2023

Pendant ce temps, quelques-uns craignaient qu’Alex ne soit pas dupé pour avoir payé cher le gajara. Un tweet disait: «J’espère qu’elle ne vous a pas fait payer une bombe pour cela. Sinon, cela semble être un moment vraiment chaleureux et sain. Un autre utilisateur a rétorqué que les fleurs étaient assez chères pendant cette saison de toute façon.

J’espère qu’elle ne t’a pas fait payer une bombe pour ça. Sinon, cela semble être un moment vraiment chaleureux et sain.— Sudhindra (@TumourousGuy) 15 février 2023

Alex Outhwaite a présenté des émissions télévisées diffusées dans plus de 35 pays. Il s’agit notamment d’une émission nommée Off The Grid et de l’émission de cuisine Quest, qui a été tournée en Inde. Alex a également diffusé des émissions sur Travelxp HD/4K, où elle a animé 4 programmes de voyage et d’aventure.

Alex compte plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne YouTube personnelle où elle publie souvent des vidéos de voyage. Son autre travail télévisé comprend également des émissions sur Made TV, Property TV et Together UK.

