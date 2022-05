La présentatrice de télévision afghane ordonne un pas de plus vers l’effacement des femmes

En décembre dernier, les talibans ont interdit aux femmes de voyager à plus de 45 miles de leur domicile sans un parent masculin proche.

En mars, quelques heures à peine après la réouverture des lycées pour filles pour la première fois en sept mois, les talibans les ont tous fermés, interdisant l’éducation des filles au-delà de la 6e année.

Le 7 mai, les talibans ont ordonné à toutes les femmes de se couvrir en public, affirmant une préférence pour la burqa de la tête aux pieds, qui ne laisse qu’un filet en travers des yeux, brouillant la vision.

Le 12 mai, les talibans ont ordonné aux habitants de Herat, une grande ville de l’ouest de l’Afghanistan habitée en grande partie par des Tadjiks de langue persane, de séparer les hommes et les femmes (y compris les couples mariés) dans les restaurants et les parcs publics, les hommes et les femmes étant autorisés à visiter uniquement à des jours différents.

La semaine dernière, les talibans ont dissous un certain nombre d’institutions essentielles créées au cours des deux dernières décennies, notamment la Commission nationale afghane des droits de l’homme, le Haut Conseil pour la réconciliation nationale, le Conseil de sécurité nationale et la commission chargée de superviser la mise en œuvre de la constitution afghane, les jugeant “non nécessaire.”

Dimanche, le ministère du Vice et de la Vertu des talibans a commencé à appliquer un décret obligeant toutes les présentatrices de nouvelles télévisées à se couvrir le visage lorsqu’elles sont à l’antenne. La politique est « définitive et non négociable ». Les masques médicaux feront l’affaire.

Les parents masculins de femmes mal habillées, dans tous les segments de la vie publique, seront tenus responsables et punis pour les violations du code vestimentaire.

“Certaines personnes très courageuses ont de nouveau ouvert des écoles fantômes pour filles chez elles”, déclare Homairi Ayubi, qui a passé une décennie en tant que membre du parlement afghan représentant la province ultra-conservatrice de Farrah avant de fuir – littéralement pour sa vie – à la fin de l’année dernière, d’abord à Athènes et maintenant au Canada, avec huit membres de sa famille immédiate. Cinq d’entre eux vivent dans cet appartement de Scarborough, où elle sert du thé et des noix assorties à un journaliste en visite. Quatre autres résident à proximité.

Ayubi porte un foulard quand elle sort. Le plus souvent, il tombe juste autour de ses épaules.

“Si j’étais resté, je pense que les talibans m’auraient tué.”

Les talibans, dit-elle, ont renié tous les vœux réformistes qu’ils avaient prononcés lors des négociations avec les États-Unis à Doha avant la chute de Kaboul et après. “Cela a brisé leurs promesses, de fausses promesses à l’Occident et à l’OTAN. Nous avons prévenu Washington à ce sujet, mais ils n’ont pas écouté.

« Les talibans n’ont pas changé. C’est une idéologie arriérée.

Elle rit sans humour. “Peut-être que la prochaine fois, les femmes journalistes à la télévision tourneront le dos à la caméra.”

Rien de tout cela n’a été une surprise. Le président Joe Biden savait exactement ce qui arriverait à l’Afghanistan lorsqu’il a ordonné le retrait complet des troupes l’été dernier, comme il s’était engagé à le faire pendant la campagne électorale, mettant fin à la plus longue guerre des États-Unis. Les responsables du Pentagone n’ont été surpris que par la rapidité fulgurante de la prise de pouvoir des talibans, mesurée en jours, et de la chute de Kaboul, mesurée en heures.

En 1996, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, ils ont replongé l’Afghanistan dans le VIIe siècle. Maintenant, ils ramènent l’Afghanistan à 2001, lorsque le régime indiciblement répressif a été renversé par la coalition dirigée par les États-Unis dans le sillage immédiat du 11 septembre.

Alors que les talibans n’ont pas changé de couleur, toujours dominés par leur élément le plus dur – tyrannique, virulemment théocratique (hérétique dans son interprétation de l’islam) et haineux des femmes – le monde est un endroit bien différent. Il en va de même pour l’Afghanistan, d’ailleurs, du moins dans ses grandes villes, où la modernisation s’est accélérée. Les expatriés ont afflué chez eux, une jeune génération désireuse d’appliquer et d’adopter les télécommunications du 21e siècle, la culture informatique et la technologie contemporaine. Même dans les zones rurales, les composés cuits à la boue sont parsemés d’antennes paraboliques. Les bergers ont des téléphones portables. Le monde extérieur est entré à l’intérieur.

Mais ce monde extérieur ne se soucie plus beaucoup de l’Afghanistan. Là où, dans les années 90, les défenseurs de l’humanitaire – des ONG aux célébrités hollywoodiennes – se sont battus pour rehausser le profil des Afghans horriblement soumis, en particulier le sort des filles et des femmes – aujourd’hui, le silence est presque total. Après avoir vu la brusque volte-face de l’Afghanistan, tout cet effort international et les milliards de dollars versés dans la réhabilitation du pays, les milliers de vies perdues pendant l’occupation militaire – et la transformation civile simultanée – le cœur de l’Occident ne veut plus y aller .

Tout est perdu. Nous connaissons les principales raisons de cela, qui ne concernaient pas uniquement les talibans qui balaient le pays sans opposition. La dernière évaluation d’un chien de garde américain, l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan, publiée plus tôt ce mois-ci, souligne que la décision de Washington de retirer les forces militaires et les sous-traitants d’Afghanistan “malgré l’incapacité des forces afghanes à subvenir à leurs besoins, a été le facteur le plus important dans l’effondrement du comté.

La corruption au sein du gouvernement était endémique, avec le président Ashraf Ghani – il s’est enfui avant la chute de Kaboul – si craignant que sa propre armée ne se retourne contre lui et soupçonnant les États-Unis de comploter pour le destituer du pouvoir, qu’il a renvoyé nombre de ses hauts responsables de la sécurité et des principaux commandants sur le terrain. Cela a gravement sapé le moral des forces de sécurité afghanes, qui n’étaient de toute façon pas capables de défendre le pays, malgré deux décennies d’entraînement par les États-Unis et l’OTAN, y compris le Canada.

“Lorsque les entrepreneurs se sont retirés, c’était comme si nous avions retiré tous les bâtons du tas de Jenga et que nous nous attendions à ce qu’il reste debout”, a déclaré l’ancien commandant supérieur américain David Barno aux chercheurs du SIGAR. « Nous avons construit cette armée pour qu’elle fonctionne avec le soutien d’entrepreneurs. Sans cela, il ne peut pas fonctionner. Jeu terminé.”

La majeure partie du territoire repris par les talibans alors qu’ils empiétaient sur la capitale n’a pas été capturé par les forces militaires, poursuit le rapport, mais a été remis dans le cadre d’accords conclus avec des responsables locaux, des anciens tribaux et des commandants militaires afghans, leurs troupes étant assaillies par un leadership médiocre. et abandonné lorsque les forces américaines ont retiré leur soutien aérien aux opérations gouvernementales.

Au milieu du gâchis laissé derrière, les femmes et les filles afghanes, ainsi que les minorités ethniques, souffrent incommensurablement. Et il n’y a rien que la communauté internationale fasse à ce sujet, pas encore, à part des avertissements sans dents aux talibans pour qu’ils se réforment et la suspension de l’aide financière dont l’Afghanistan a désespérément besoin pour atténuer les conditions humanitaires désastreuses. (L’effet de levier des États-Unis sur les talibans comprend 7 milliards de dollars d’actifs de la Banque centrale afghane qui restent gelés dans les comptes américains.)

Ayubi, 51 ans, fait partie des milliers de personnes qui ont tenté de réparer l’Afghanistan de l’intérieur, grâce à ses campagnes inlassables et franches pour éradiquer la corruption, survivant à plusieurs complots sur sa vie.

« La corruption était partout. Pas seulement au sein du gouvernement, mais dans l’armée, avec les chefs tribaux, avec la mafia afghane », a déclaré Ayubi.

Au cours de l’ère talibane précédente, Ayubi – qui détient un diplôme universitaire en mathématiques – dirigeait des écoles clandestines pour filles tandis que son père dirigeait une clinique de santé. Son mari, interniste et autrefois président du plus grand hôpital de Kaboul, regarde maintenant par la fenêtre de leur appartement de Scarborough. Beaucoup de politiciennes et de leaders des droits civiques d’Afghanistan – bien que loin d’être assez – ont été chassées du pays parce qu’elles sont la cible de représailles.

Ce qui devient de plus en plus clair de jour en jour, c’est que les talibans ne peuvent pas diriger le pays, ne peuvent pas soulager la misère de son peuple et ne peuvent pas maîtriser la myriade de groupes terroristes qui sont revenus en Afghanistan, plus particulièrement le groupe État islamique, qui considère la communauté minoritaire chiite comme des apostats et a repris ses attaques impitoyables contre les mosquées, les sanctuaires, les installations sportives, les fêtes religieuses et les écoles.

Le mois dernier, deux attentats à la bombe dans une école de garçons de Kaboul et un centre de tutorat privé à proximité ont tué neuf élèves et en ont blessé plus de 20. L’école est située dans le quartier Dasht-e-Barchi de la capitale, un quartier ouvrier animé qui est le cœur de la communauté minoritaire chiite hazara de Kaboul. Les Hazara sont détestés par le groupe État islamique et persécutés par tout le monde. Le même quartier où, il y a un an, une école de filles a été frappée par deux explosions de bombes, tuant 85 personnes et en blessant 147.

Pourtant, alors que les talibans ont interdit l’enseignement secondaire aux filles, plusieurs de leurs propres ministres ont envoyé leurs filles dans des écoles à l’extérieur du pays, comme l’a documenté l’Afghanistan Analysis Network, une organisation de recherche indépendante à but non lucratif largement financée par les pays scandinaves. Comme l’a dit à AAN un membre de l’équipe de négociation des talibans de Doha, ses enfants avaient commencé leurs études au Qatar et y sont restés. “Comme tout le monde dans le quartier allait à l’école, nos enfants ont exigé qu’ils aillent à l’école aussi.” La fille d’un autre ministre étudie la médecine dans une université qatarie.

L’ignorance et l’effacement des femelles sont pour les enfants des autres. Les talibans jouissent de leurs propres droits hypocrites.

Et l’Afghanistan est l’enfer sur Terre, comme il l’a toujours été.

