La présentatrice de Sky News, Jacquie Beltrao, célèbre la réception d’un scan clair au milieu de la bataille contre le cancer du sein de stade 4

La présentatrice sportive de Sky News, Jacquie Beltrao, a célébré la réception d’un scan clair au milieu de sa bataille contre le cancer du sein de stade 4.

En juin de l’année dernière, la femme de 56 ans a révélé qu’elle luttait contre un cancer pour la deuxième fois, après avoir été diagnostiquée pour la première fois en 2013.

6 La présentatrice sportive de Sky News, Jacquie Beltrao, a partagé sa joie d’obtenir un scan clair au milieu de sa bataille contre le cancer du sein Crédit : Instagram/@skyjacquie

Jacquie a appris que le cancer était de retour et « pire qu’avant », mais samedi, elle est allée sur Instagram pour partager de bonnes nouvelles au milieu de sa bataille.

Dans la vidéo, elle a brandi une carte de fortune de Sky News qui disait: « Breaking Sky News news ».

Elle a dit: « Alors j’ai des nouvelles de dernière heure … les analyses sont en cours et … » elle a ensuite laissé tomber la carte et en a révélé une autre qui disait: « Aucune preuve de cancer! »

Jacquie a ajouté: « Je ne peux pas y croire, je ne peux tout simplement pas y croire. Je sais que ce n’est pas pour toujours mais je vais le prendre pour le moment. Enfin une bonne nouvelle et je suis tellement heureuse! »

6 Jacquie a partagé une vidéo avec l’heureuse nouvelle Crédit : Instagram/@skyjacquie

6 La présentatrice a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2013

6 Jacquie a appris que le cancer était revenu «pire qu’avant» en juin de l’année dernière Crédit : Instagram

Le présentateur a écrit à côté de la vidéo: « Les scans #Breaking sont en cours et ….. ENFIN une bonne nouvelle – des progrès – des progrès incroyables.

« Très reconnaissant envers mon oncologue Muireann, mon chirurgien Mr Sharma, mes tuteurs et guides @joannapeixoto @julialeckeyauthor @elenhughes9 Annette Burns en Irlande @louisa.breathebalancebe.

« @how_to_starve_cancer @nicole_hill65 pour tous les encouragements @trishlighthouse108 pour la lumière & l’amour & son bol chantant @millbrae123 pour tout le Shabbat Shalom tous les vendredis.

« TOUS mes amis et collègues et à ma belle et incroyable famille @mreduardob @ameliaabeltrao @tiagoobeltrao @jorgebeltrao_ & les chiens magiques ainsi que mes sœurs Susu et Lorraine qui ne sont jamais loin. »

6 Jacquie sait que la bonne nouvelle ne durera pas éternellement, mais elle est «reconnaissante» et «soulagée» Crédit : Instagram

6 Le présentateur s’est battu avec acharnement contre la maladie Crédit : Oliver Dixon – Le Soleil

Elle a poursuivi: « Je sais que ce n’est pas permanent, les choses auraient pu changer à nouveau lors de mon prochain scanner, que les médicaments cessent de fonctionner ou quoi que ce soit, mais… pour l’instant ici et maintenant, c’est le mieux que je puisse espérer.

« J’ai perdu ma belle-mère bien-aimée Anna hier – c’était une journée horrible. Cette nouvelle, ma nouvelle de scan, est arrivée deux heures plus tard et nous a tous aidés. Anna aurait été si heureuse et soulagée.

« Je suis sûr qu’elle est toujours et qu’elle lève un verre au paradis au moment où nous parlons, j’aurais adoré partager cette nouvelle avec elle. Mais je la partage avec vous tous parce que j’ai eu un si beau soutien cette année – cela a fait toute la différence au cours d’une année terrible. »

Jacquie a terminé son article en écrivant : « J’espère que les gens pourront tirer un peu d’espoir de mon histoire. Je ne suis pas guéri – ne vous y trompez pas – il n’y a pas de remède pour le cancer de stade 4 mais pour l’instant le scan est clair. C’est le le mieux que je puisse espérer. Pour l’instant …… et je suis tellement tellement reconnaissant. «