ASSIS dans la voiture avec sa famille, Jacquie Beltrao s’est préparée à des nouvelles plus sombres alors qu’elle recevait un appel d’un médecin au sujet de son cancer du sein.

Il y a huit semaines, la courageuse présentatrice sportive de Sky News avait appris que son cancer de stade quatre s’était propagé à ses jambes et à sa colonne vertébrale – et elle craignait de n’avoir que quelques mois à vivre.

7 Jacquie Beltrao a appris que son cancer se propageait des semaines avant d’obtenir le feu vert Crédit : Oliver Dixon – Le Soleil

Mais l’appel de la semaine dernière a révélé que les tumeurs avaient disparu et, incroyablement, il n’y a maintenant « aucune preuve de cancer ».

La nouvelle a déclenché des larmes, des câlins et des cris de soulagement et d’exaltation dans la voiture.

S’adressant au Sun dimanche, Jacquie, 56 ans, a déclaré: « Cela faisait presque un an que mon cancer était revenu et qu’il était pire que jamais.

« J’avais craint le pire et j’avais des moments où j’entendais un morceau de musique et je me disais : ‘Ce sera bon pour mes funérailles’.

« Il y a eu des jours sombres, donc se faire dire qu’il n’y a aucune preuve de cancer maintenant est incroyable.

« Je m’attendais à de mauvaises nouvelles ou, au mieux, à ce que mon cancer agressif ne s’aggrave pas. Mais se faire dire qu’il n’y a aucune preuve de cela maintenant est au-delà de mes rêves les plus fous.

7 Jacquie dit qu’elle craignait qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre Crédit : Instagram

«Auparavant, je pensais peut-être à deux ans. Maintenant, je peux à nouveau profiter de la vie. Je suis la preuve vivante que tout est possible.

L’ancien gymnaste olympique – qui soutient la campagne Get Checked du Sun dimanche – a appelé aujourd’hui les autres à être vigilants sur les symptômes potentiels du cancer et à ne pas retarder la consultation d’un médecin.

Dans une interview exclusive, Jacquie, qui travaille pour Sky News depuis près de 30 ans, pense que penser positivement à la maladie ainsi que prendre un nouveau médicament contre le cancer, deux fois par jour, a aidé à renverser son pronostic.

7 Jacquie a été stupéfaite d’apprendre la bonne nouvelle que son cancer était parti

Jacquie, qui a trois enfants – Amelia, 23 ans, Tiago, 20 ans et Jorge, 18 ans – avec son mari Eduardo, a également révélé comment ses résultats d’analyse étaient arrivés deux heures seulement après avoir reçu la nouvelle déchirante que sa belle-mère bien-aimée Anna avait décédés.

Elle a déclaré: «Découvrir qu’Anna était décédée a été dévastateur pour nous tous. C’est presque étrange que j’ai eu mes nouvelles de scan quelques heures plus tard.

« C’est vraiment dommage que je ne puisse pas partager la nouvelle avec elle. Mais qui sait, peut-être qu’elle a eu un rôle à jouer pour s’assurer que j’obtienne le diagnostic ? »

Jacquie, qui compte près de 100 000 abonnés sur Twitter, a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2013. Elle a subi une mastectomie et une reconstruction.

À un moment donné, on lui a dit que les chances de réapparition d’un cancer au cours des cinq prochaines années étaient d’environ trois sur 100 – des chances qu’elle a décrites comme « plutôt bonnes ».

Dans le but de lutter contre la maladie, elle a révisé son alimentation, abandonné les produits laitiers, a commencé le yoga et a commencé à courir trois fois par semaine.

Mais en mai de l’année dernière, Jacquie a trouvé une bosse de la taille d’un grain de riz juste en dessous de sa clavicule. Les jours suivants, elle a appris que son cancer était revenu et qu’il était plus agressif qu’avant.

Les médecins ont dit que c’était le stade quatre et qu’elle ne s’en débarrasserait jamais complètement.

7 Jacquie a partagé un moment émouvant avec sa famille après avoir appris la bonne nouvelle Crédit : Getty

Jacquie, qui diffusait cette semaine à partir de Wimbledon et du stade de Wembley, a déclaré: « Cela m’a vraiment frappé pendant six ans. Jusque-là, je serais assez positif.

« J’aurais des pensées très sombres. J’ai cherché combien de temps les gens vivent d’un cancer de stade quatre et j’ai dit un maximum de deux ans.

« J’entendais de la musique et je pensais : « Ce serait bien pour mes funérailles » ou : « Peut-être que je devrais avoir de la musique pop » ou « Peut-être que des morceaux classiques seraient plus élégants pour mes funérailles ». C’est sombre.

« J’ai également dû faire face à cela au plus fort du verrouillage.

« Quand vous recevez un diagnostic comme celui-là, vous voulez sortir et vivre la vie, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas partir en vacances en famille ou sortir avec des amis. Je ne pouvais même pas avoir des gens autour de ma maison à qui parler . «

Il y a à peine deux mois, les perspectives de Jacquie, qui a subi 12 cycles de chimiothérapie, ont été rendues encore plus difficiles lorsqu’un scanner a révélé que le cancer s’était propagé à chaque jambe et à sa colonne vertébrale.

7 Jacquie dit que faire face au cancer pendant le verrouillage était particulièrement difficile Crédit: Sky News

Elle a déclaré: «Ce fut encore un autre coup. Mais j’avais décidé de changer d’approche.

« J’ai commencé à essayer de penser de manière plus positive, alors plutôt que de penser aux funérailles, j’ai canalisé les pensées de mes enfants se mariant ou tenant mon petit-enfant. J’ai pensé que cela pourrait aider. »

Un autre changement est survenu sous la forme d’un médicament thérapeutique ciblé appelé Olaparib.

Jacquie a déclaré: «La meilleure façon de le décrire est d’imaginer votre cancer comme une chaise à trois pieds et le médicament entre et fait tomber l’une des jambes et l’effondre.

« J’ai commencé à le prendre il y a seulement huit semaines. Je me sentais bien grâce à ça.

« Ma petite bosse sur mon cou avait reculé, je pouvais dire que mes ganglions lymphatiques étaient enfoncés, j’avais le sentiment que mon prochain scanner montrerait que la propagation s’était peut-être ralentie. Mais je n’ai jamais rêvé que j’obtiendrais le résultat que j’ai obtenu. »

7 Jacquie n’imaginait pas que le cancer aurait complètement disparu Crédit : Oliver Dixon – Le Soleil

Jacquie a eu son scanner le matin du 25 juin et elle a reçu l’appel de son oncologue quelques heures plus tard. Elle était dans la voiture avec Eduardo et leurs deux fils quand elle a répondu.

Jacquie a déclaré : « Le téléphone a sonné et mon cœur s’est arrêté.

« Je n’avais eu le scan que ce jour-là, donc je savais que la nouvelle serait quelque chose que je devais savoir immédiatement.

« Elle a juste dit: » Vos résultats sont vraiment, vraiment bons « .

« Je pensais qu’elle voulait dire que le médicament avait retardé la croissance du cancer, mais elle a ensuite dit : « Non, il n’y a aucune preuve de la maladie ».

« Elle a expliqué que toutes les tumeurs étaient passées au scanner, alors qu’il y a huit semaines, le cancer pouvait être vu de manière très visible.

«Je me suis assis là avec ma bouche ouverte. J’ai demandé : ‘Tu es sûr ? Êtes-vous sûr?’

« Elle a dit : ‘Oui Jacquie, tu peux commencer à profiter de ta vie et arrêter de vivre scan après scan. Je vais vous envoyer le scan pour voir ».

« Mon mari et mes enfants ont commencé à rire et à crier, puis il y a eu des câlins et des pleurs. Il y avait un tel soulagement. Je l’ai dit plus tard à ma fille. Elle a fondu en larmes de soulagement.

La famille avait été bouleversée par la nouvelle que la mère d’Eduardo, Anna, âgée de 78 ans, qui vivait à Rio de Janeiro, était décédée subitement d’un accident vasculaire cérébral.

Jacquie a déclaré: «Elle était un rayon de soleil et était tellement inquiète pour moi qu’il est tragique qu’elle n’ait été qu’à quelques heures d’apprendre ma bonne nouvelle. Je pense qu’elle est peut-être là-haut en train de me lever un verre.

Comment un médicament peut combattre la maladie OLAPARIB était jusqu’à récemment utilisé comme traitement pour les patientes atteintes de cancers de l’ovaire, de Fallope ou du péritoine qui présentent une mutation génétique de type BRCA. Normalement, les gènes BRCA agissent comme des suppresseurs de tumeurs, mais chez certaines personnes, ils ne fonctionnent pas correctement. Une mutation BRCA se produit lorsque l’ADN qui compose le gène est endommagé. L’olaparib est maintenant utilisé pour traiter certaines patientes atteintes d’un cancer du sein avancé causé par une mutation du gène BRCA. C’est un type de thérapie médicamenteuse ciblée connue sous le nom d’inhibiteur de PARP. Les PARP sont des protéines qui aident les cellules endommagées à se réparer si elles sont endommagées. Le médicament arrête l’action réparatrice des protéines PARP sur les cellules cancéreuses porteuses de la mutation du gène BRCA. Cela signifie que ces cellules cancéreuses ne peuvent plus se réparer et se multiplier, alors elles meurent.

Jacquie, qui espère qu’Olaparib continuera à garder son cancer à distance, se réjouit d’un avenir plus sain et plus radieux.

Elle a déclaré: «Je peux maintenant partir en vacances et ne pas penser que ce pourrait être ma dernière avec la famille.

7 Jacquie attribue la bonne nouvelle à un médicament miracle Crédit : Instagram/@skyjacquie

« Je suis bien conscient que beaucoup de gens passent d’un mauvais scan à un autre. Mon coeur est avec eux.

« J’ai également vu un plus grand nombre de personnes se faire soigner pour un cancer au cours des derniers mois. Les gens ont clairement retardé la vérification des choses pendant le verrouillage.

« Mon conseil est de vous faire examiner même si vous pensez que ce n’est pas grave. Si vous pouvez l’attraper tôt, vous pouvez vraiment vous épargner toutes sortes d’ennuis. C’est tellement important.