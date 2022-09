La présentatrice de nouvelles Julie Chin souffre des «débuts d’un accident vasculaire cérébral» à la télévision en direct – National

La présentatrice de nouvelles de l’Oklahoma, Julie Chin, a subi ce qu’elle dit être le “début d’un accident vasculaire cérébral” alors qu’elle rapportait les nouvelles à la télévision en direct au cours du week-end.

Chin, qui travaille pour l’affilié de NBC KJRH, faisait un reportage sur la tentative de lancement de la fusée Artemis I de la NASA samedi matin lorsqu’elle a commencé à trébucher sur ses mots.

Vidéo de l’incident la montre disant « je suis désolée, il se passe quelque chose avec moi ce matin, et je m’excuse auprès de tout le monde », avant de passer la parole au météorologue de la station.

La présentatrice de nouvelles de Tulsa, Julie Chin, a le début d’un accident vasculaire cérébral en direct sur les ondes. Elle savait que quelque chose n’allait pas, alors l’a jeté au météorologue, alors que ses collègues inquiets appelaient le 911. Elle va bien maintenant, mais voulait partager son expérience pour éduquer les téléspectateurs sur les signes avant-coureurs d’AVC. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf —Mike Sington (@MikeSington) 5 septembre 2022

Dans un long post Facebook partagé dimanche, Chin explique que “l’épisode semblait être sorti de nulle part” et qu’elle “se sentait bien avant notre émission”.

Au début de l’émission, elle dit qu’elle a commencé à perdre la vue d’un œil et que sa main et son bras sont devenus engourdis.

“Ensuite, j’ai su que j’avais de gros problèmes lorsque ma bouche ne prononçait pas les mots qui étaient juste devant moi sur le téléprompteur. Si vous regardiez samedi matin, vous savez à quel point j’ai désespérément essayé de faire avancer la série, mais les mots ne venaient tout simplement pas », a écrit Chin.

Des collègues à la réflexion rapide ont appelé le 911 et Chin a été emmenée à l’hôpital où elle a subi «toutes sortes de tests».

“À ce stade, les médecins pensent que j’ai eu le début d’un AVC, mais pas un AVC complet. Il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de choses à suivre, mais l’essentiel est que je devrais aller bien », a-t-elle assuré aux lecteurs.

Chin a ensuite partagé des informations importantes qu’elle a apprises depuis son épreuve, faisant référence à l’acronyme BE FAST qui peut aider à identifier le début d’un accident vasculaire cérébral.

Les lettres BE FAST signifient : équilibre, yeux, visage, bras, parole, temps et terrible mal de tête.

La Fondation des maladies du cœur du Canada exhorte les gens à prêter une attention particulière aux symptômes FAST, car une réponse rapide à ces symptômes peut faire une différence dans le traitement et les soins de l’AVC.

Davantage de personnes survivent à un AVC grâce à une sensibilisation accrue du public, à un meilleur traitement et à des systèmes de soins coordonnés. Mais quatre Canadiens sur 10 ne connaissent aucun des signes FAST d’AVC. Aidez-nous à partager ce message qui sauve des vies. — Cœur + AVC (@HeartandStroke) 19 août 2022

La fondation affirme que neuf Canadiens sur 10 présentent au moins un facteur de risque d’AVC ou de maladie cardiaque, mais que près de 80 % des AVC prématurés et des maladies cardiaques peuvent être évités grâce à une vie saine.

Le tabagisme, les habitudes alimentaires malsaines, le stress, la toxicomanie excessive, un poids malsain et un mode de vie sédentaire sont tous des facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque d’AVC. Le diabète, l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle sont également considérés comme des facteurs de risque d’AVC.

Selon les dernières données de l’Institut canadien d’information sur la santé, l’AVC est la troisième cause de décès au Canada, et plus de 62 000 AVC surviennent chaque année.