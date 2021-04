Un présentateur de nouvelles de LAS Vegas a été arrêté après avoir été retrouvé évanoui au volant de sa voiture – totalement nu et puant l’alcool, selon la police.

L’animatrice du matin en semaine de Fox 5, Feven Kay, a déclaré aux flics qu’elle n’avait aucune idée de la façon dont elle était arrivée là-bas après que les agents l’aient endormie nue dans son Audi tôt un matin au Nevada.

La présentatrice de Fox 5 Las Vegas, Feven Kay, a été arrêtée par la police qui l’a trouvée endormie dans sa voiture

Le journaliste a été condamné à une amende de 1000 $ et condamné à prendre des cours de conduite Crédit: Département de la police métropolitaine de Las Vegas

Le journaliste en disgrâce, également connu sous le nom de Feven Kiflegiorgis, a été retiré des ondes après avoir été surpris par la police vers 7 h 30 le 20 mars dans la voie de circulation sur Matthew Avenue.

Elle a dit aux policiers qu’elle ne se souvenait pas comment elle s’était retrouvée sur les lieux alors qu’elle sortait de la voiture, rapporte Review-Journal.

Les flics ont signalé une odeur distincte d’alcool venant d’elle, mais elle a refusé de soumettre son sang, selon le département de la police métropolitaine de Las Vegas.

Feven est revenu sur la chaîne la semaine dernière pour aborder la situation et remercier les téléspectateurs pour leur « soutien ».

« Beaucoup d’entre vous ont remarqué que je n’avais plus d’antenne depuis quelques semaines », a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé sur Fox 5 la semaine dernière.

«À vous tous qui avez tendu la main, un sincère merci pour votre sollicitude.»

Feven a publié une déclaration en direct la semaine dernière, affirmant qu’elle traitait une « affaire privée » Crédit: Youtube / KVVU

Feven travaille chez Fox 5 depuis 2018

Feven, qui a grandi en Californie, a déclaré aux téléspectateurs qu’elle « s’occupait d’une affaire privée » mais qu’elle voulait saisir l’occasion « d’être transparente ».

«Le mois dernier, j’ai été arrêtée, par Metro, pour conduite sous l’influence», a-t-elle poursuivi.

« Au moment de l’arrestation, j’étais seul à l’intérieur d’un véhicule de stationnement dans un quartier de Las Vegas. »

Feven a été giflé avec une accusation de conduite imprudente avec un mépris pour la sécurité d’une personne ou d’une propriété dans l’incident par les flics.

« Cette accusation a depuis été réduite à un délit de conduite imprudente », a déclaré Feven.

En conséquence, elle a été condamnée à payer une amende de 1 000 $ le 21 avril et à suivre des cours de conduite.

Feven a ajouté: « Au fur et à mesure que j’avance, je veux que vous sachiez que j’ai appris de cela et je continuerai d’apprendre, et je vous remercie sincèrement pour votre soutien. »

La présentatrice de nouvelles est employée par Fox News depuis novembre 2018, selon sa page LinkedIn.

Feven, né en Afrique de l’Est, a étudié le journalisme à la California State University, avant de décrocher un emploi chez KTLA à Los Angeles.

Sa biographie sur le site Web de Fox 5 se lit comme suit: « En dehors du travail, Feven aime voyager, assister à des concerts, passer du temps avec sa famille et ses amis et faire tout ce qui implique de rire jusqu’à ce que son ventre lui fasse mal. »