La présentatrice de la BBC, Jemma Cooper, est partie après avoir qualifié le diffuseur de « diable » et avoir participé à des manifestations contre le verrouillage.

La journaliste vétéran des actualités et de la météo a été suspendue pendant trois mois après que des images l’ont montrée se mêlant aux théoriciens du complot de Covid.

Jemma Cooper a quitté la BBC

Jemma, 49 ans, aurait également critiqué la BBC dans un groupe WhatsApp refusant Covid.

Un membre lui a alors demandé: « Êtes-vous la fille de la météo Jemma? »

On dit qu’elle a écrit: «Oui, hélas, je travaille pour le diable en ce moment.

« J’ai rejoint la société en 1999 alors que j’avais 28 ans et que je dormais complètement. Comateux. »

Le radiodiffuseur a confirmé que Jemma « ne travaillait plus pour la BBC » mais n’a pas donné plus de détails.

Cela survient quatre mois après qu’un dénonciateur ait affirmé qu’un collègue était « laissé en larmes » après une dispute avec Jemma au sujet des manifestations.

LIGNE DE VERROUILLAGE

Une fois, elle se serait présentée à la salle de presse de la BBC Bristol après avoir assisté à une marche à Birmingham organisée par Piers Corbyn.

Le lanceur d’alerte a déclaré que les employés de Beeb craignaient qu’elle ne les mette en danger et a affirmé que Jemma était convaincue que Covid-19 n’était pas réel.

Jemma a également plaidé coupable le même mois pour conduite en état d’ivresse après avoir été jugée deux fois supérieure à la limite légale dans sa Fiat 500.

Le présentateur a été interdit de conduire pendant 17 mois et condamné à une amende de 440 £ au tribunal de première instance de Bristol.

Jemma a rejoint la BBC dans le Nord en 1999 avant de rejoindre BBC Bristol l’année suivante.

Elle a travaillé pour Points West sur les nouvelles télévisées en direct et est devenue plus tard présentatrice météo pour le programme.

Dans son profil de la BBC, elle a déclaré: « Le journalisme est dans mon sang et je suis confiant pour raconter l’histoire de la météo tous les jours, mais la météo est une science et j’ai déployé beaucoup d’efforts pour en apprendre autant que possible. »

Jemma a précédemment refusé de commenter.

Jemma aurait qualifié la BBC de « diable » Crédit: BristolLive / BPM