La présentatrice de Good Morning Britain, Laura Tobin, éblouit dans une mini-jupe et des talons dorés

La présentatrice de GOOD Morning Britain, Laura Tobin, a séduit dans une mini-jupe et des talons dorés scintillants lors de l’épisode de mardi de l’émission ITV.

L’animatrice météo, 41 ans, était parfaitement en phase avec la saison des fêtes dans le vêtement étincelant au-dessus du genou qu’elle a associé à des collants semi-transparents.

Laura a ajouté une touche de glamour avec des talons aiguilles noirs tout en gardant la tenue élégante sophistiquée avec un haut beige à col roulé.

La météorologue qualifiée a terminé son look en coiffant ses cheveux bruns en un chignon lâche et bas et en les associant à une manucure rouge vif.

Elle donnait aux téléspectateurs de Good Morning Britain une mise à jour sur les conditions glaciales qui devaient durer toute la matinée.

Une fan a commenté à quel point elle avait l’air habillée comme si elle venait “de rentrer d’un club”.

Une autre s’est alors extasiée : “Laura sait bercer une jupe courte et des collants noirs #gmb.

Un troisième a ensuite plaisanté: “Laura en mini-jupe suppose que je devrai supporter Madeley #GMB.”

Lundi, la maman d’un enfant a de nouveau séduit avec son choix de garde-robe alors qu’elle arborait une jupe à volants en cuir.

Laura a récemment révélé comment elle est arrivée aux studios ITV en pyjama avant sa transformation glamour.

Pendant ce temps, c’est le co-animateur de Laura, Richard Madeley, qui a retenu l’attention avec sa comparaison décalée entre les grèves du RMT et la guerre.

Le présentateur d’ITV, 66 ans, a stupéfait les téléspectateurs de l’émission phare du petit-déjeuner avant une interview avec le patron du syndicat RMT, Mick Lynch.

Une multitude de grèves de trains devraient provoquer le chaos des navetteurs et des vacances pour les habitants du Royaume-Uni lorsque les membres du syndicat RMT abandonnent les chemins de fer tout au long du mois, à partir d’aujourd’hui.

La série de débrayages se déroulera ensuite les 14, 16 et 17 décembre – avant de recommencer le 24 décembre.

En parlant de suspendre l’action revendicative pendant la période des fêtes, Richard a demandé au panel : « Le faire à Noël semble un acte de méchanceté.

«Cela détruit pas mal d’entreprises, cela semble presque sadique… les troupes de la Première Guerre mondiale ont cessé de se tirer dessus.

“Noël est le moment de mettre de côté les différends.”

Pourtant, la référence à la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale en 1916 – qui a vu les troupes britanniques et allemandes mettre de côté la guerre pour Noël et jouer un match de football dans le no man’s land – a provoqué une vague d’opinions en ligne.

Rex

Laura a récemment séduit les fans dans une mini-jupe en cuir noir lors de l’émission ITV[/caption]

TVI