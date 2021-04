La présentatrice météo de GOOD Morning Britain, Ruth Dodsworth, a révélé le moment horrible que ses enfants ont appelé pour l’avertir que leur père allait la tuer si elle rentrait à la maison.

Le mari de 46 ans, Jonathan Wignall, 54 ans, a été emprisonné la semaine dernière après avoir admis un comportement contrôlant et coercitif.

1 Ruth Dodsworth avec son ex emprisonné Jonathan WIgnall Crédit: WNS

Ruth – une météo régulière présente aux nouvelles régionales à Londres et au Pays de Galles – a raconté à This Morning comment il avait fait de sa vie un enfer pendant près d’une décennie.

Elle a déclaré: «Au pire, il y a un peu moins de deux ans, lorsque les choses se sont vraiment aggravées, j’étais au travail.

«Au cours de cette semaine, il m’avait téléphoné des centaines et des centaines de fois par jour, se présentant au bureau, des messages me demandant avec qui j’étais.

«Et ce jour-là, il a commencé à boire tôt dans la journée. Au moment où mes enfants sont rentrés de l’école, ils m’appelaient en me disant« maman, ne rentre pas à la maison. Il va te tuer.

«Pour moi, c’était un tournant. Si j’étais rentré chez moi ce soir-là, je ne serais pas ici sous aucune forme ni forme.

«Il a fallu se confier à quelqu’un d’autre pour qu’il dise:« Ruth, si vous n’appelez pas la police, je le ferai »et cela a tout changé.

« Je ne serais pas en vie si je n’avais pas demandé de l’aide. »

Ruth – qui apparaît dans Good Morning Britain et This Morning pour présenter la météo – a gardé le secret des abus auprès de ses amis et de sa famille,

Elle a décidé de quitter son mari après 17 ans de mariage après l’avoir bombardée avec plus de 150 appels téléphoniques en une journée.

Après leur séparation, Wignall a placé un dispositif de suivi sous le volant de sa voiture afin qu’il puisse surveiller où elle se trouvait.

Le tribunal a appris que Wignall mettrait également des alarmes sur son téléphone pour le moment où elle devait présenter la météo.

Wignall a été emprisonné pendant trois ans et a remis une ordonnance restrictive lui interdisant de contacter sa femme.