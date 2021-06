La présentatrice de CNN, Christiane Amanpour, révèle qu’elle a un cancer de l’ovaire

La présentatrice internationale en chef de CNN, Christiane Amanpour, a annoncé qu’elle souffrait d’un cancer de l’ovaire.

Le journaliste primé aux Emmy Awards partagé son diagnostic de cancer avec les téléspectateurs lundi lors de son émission « Amanpour » sur CNN International, dont elle a été absente au cours des quatre dernières semaines alors qu’elle suivait un traitement.

« Comme des millions de femmes dans le monde, on m’a diagnostiqué un cancer de l’ovaire », a déclaré Amanpour, 63 ans. « J’ai subi avec succès une opération chirurgicale majeure pour l’enlever et je suis maintenant en train de subir plusieurs mois de chimiothérapie pour le meilleur pronostic à long terme possible et je suis confiant. »

Selon la Mayo Clinic, le cancer de l’ovaire est un « cancer courant chez les femmes » qui « commence dans les ovaires et se propage à l’abdomen et au bassin s’il n’est pas diagnostiqué et traité tôt ».

Amanpour a déclaré avoir partagé publiquement son diagnostic non seulement pour la « transparence », mais pour souligner l’importance d’un « diagnostic précoce » et pour « exhorter les femmes à s’informer sur cette maladie ».

« Obtenez toutes les projections et analyses régulières que vous pouvez », a déclaré Amanpour. « Écoutez toujours votre corps ; et bien sûr, assurez-vous que vos préoccupations médicales légitimes ne sont pas écartées ou diminuées. »

Selon la clinique Mayo, le cancer de l’ovaire passe souvent inaperçu jusqu’à ce qu’il se soit propagé au bassin et à l’abdomen, ce qui rend la maladie plus difficile à traiter. Les symptômes comprennent des ballonnements ou gonflements abdominaux, une sensation de satiété rapide en mangeant, une perte de poids, un besoin fréquent d’uriner, des changements dans les habitudes intestinales et une gêne dans la région pelvienne.

La journaliste née à Londres et élevée à Téhéran, qui a d’abord attiré l’attention des États-Unis en tant que correspondante de guerre imperturbable couvrant les zones de conflit bombardées du monde entier, a déclaré qu’elle se sentait « chanceuse d’avoir une assurance maladie grâce au travail et des médecins incroyables qui me soignent dans un pays soutenu par, bien sûr, le brillant (National Health Service) » au Royaume-Uni

Amanpour héberge également « Amanpour & Company » de PBS.

Contribution : Maria Puente

