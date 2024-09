La présentatrice de CNN Alisyn Camerota révèle que son mari avec qui elle était mariée depuis 22 ans est décédé

La commentatrice politique de CNN, Alisyn Camerota, a annoncé vendredi que son mari, avec qui elle était mariée depuis 22 ans, était décédé après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade quatre.

Camerota, qui a partagé qu’elle aurait célébré leur 23e anniversaire ce mois-ci, a écrit dans une publication Instagram que son partenaire Tim Lewis a succombé à sa bataille contre le cancer le 27 juillet, deux ans après son diagnostic.

Camerota a félicité Lewis pour avoir « surmonté un diagnostic dévastateur avec plus d’humour, d’humilité et de courage ». Elle a sous-titré une photo de leur mariage en écrivant : « C’était un père, un mari, un ami et un modèle phénoménal et nous autres essayons de suivre ses traces. »

Camerota et Lewis, tous deux âgés de 58 ans, ont eu trois enfants ensemble.

« Les enfants et moi cherchons encore nos repères », a-t-elle écrit. « Tim nous a inculqué beaucoup de force et de stabilité et nous sommes déterminés à essayer d’imiter ces qualités. »

Né à Kansas City, dans le Missouri, Lewis est diplômé de l’Université Yale et de la Kellogg School of Management de Northwestern, a rapporté le Poste du Connecticut.

Il a ensuite poursuivi une « longue et fructueuse carrière dans le capital-investissement et le conseil aux entreprises ».

Camerota a partagé que Lewis a également consacré une grande partie de sa vie à redonner à sa communauté, « essayant de rendre la vie plus facile aux gens qui l’entourent ». En son honneur, Camerota a déclaré que la famille a mis en place un fonds pour aider d’autres familles qui luttent contre le cancer.

Elle a ajouté : « Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir eu un partenariat aussi profond, engagé et aimant pendant toute la période que nous avons passée ensemble. »