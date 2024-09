La présentatrice de CNN Alisyn Camerota annonce la mort de son mari Tim Lewis

Alisyn Camerota a annoncé le décès de son mari, Tim Lewis. Gilet de bienfaisance

La présentatrice de CNN, Alisyn Camerota, a annoncé que son mari, avec qui elle était mariée depuis près de 23 ans, est décédé après avoir perdu sa bataille contre le cancer du pancréas.

« Des nouvelles personnelles très tristes à partager », a-t-elle commencé une légende déchirante sur Instagram vendredi à côté d’une photo du couple le jour de leur mariage.

La journaliste a révélé que son mari « bien-aimé » et « extraordinaire », Tim Lewis, a perdu sa bataille de deux ans contre un cancer du pancréas de stade 4 le 27 juillet à l’âge de 58 ans.

L’homme de 58 ans est décédé après avoir perdu sa bataille contre le cancer du pancréas en juillet. Instagram/@alisyncamerota

La famille a créé un fonds pour collecter des fonds pour d’autres personnes luttant contre le cancer. Gilet de bienfaisance

« Je ne peux imaginer aucun être humain capable de surmonter un diagnostic dévastateur avec plus d’humour, d’humilité et de courage que Tim », a-t-elle poursuivi. « Il était un père, un mari, un ami et un modèle phénoménal et nous autres essayons de suivre ses traces. »

Camerota, également âgée de 58 ans, a écrit qu’elle et les trois enfants adolescents du couple étaient « encore en train de chercher leurs repères » après la perte.

« Tim nous a insufflé beaucoup de force et de stabilité et nous sommes déterminés à essayer d’imiter ces qualités », a ajouté le commentateur politique.

Camerota a annoncé qu’elle retournerait bientôt au travail. Instagram/@alisyncamerota

Elle a remercié tout le monde d’avoir été là pour la famille pendant les moments difficiles. Getty Images pour le projet Charlize Theron Africa Outreach

Elle a annoncé que la famille créer un fonds En sa mémoire, ils ont aidé des familles qui traversaient des épreuves similaires. Au moment de la publication, ils avaient reçu plus de 16 000 $.

« Ce mois-ci aurait dû être notre 23e anniversaire de mariage », a-t-elle poursuivi. « Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir pu vivre un partenariat aussi profond, engagé et aimant pendant toute cette période. »

Elle a conclu en remerciant tout le monde pour leur « amour et leurs lettres, leurs plateaux de lasagnes et leurs nombreux, nombreux gestes de gentillesse » et a annoncé qu’elle serait de retour au travail dans les semaines à venir.

« Je suis reconnaissante. ❤️❤️❤️ », a-t-elle écrit.

Le couple est marié depuis près de 23 ans et partage trois enfants. Instagram/@alisyncamerota

« Le soleil brille… nous sourions et survivons », a-t-elle légendé une photo avec ses enfants plus tôt cet été.

En août, Camerota a fait allusion à sa perte avec une photo d’elle avec deux de ses enfants.

« Le soleil brille… nous sourions et survivons », dit-elle. sous-titré la photo.

Lewis, originaire de Kansas City, dans le Missouri, a travaillé dans le secteur du capital-investissement et du conseil aux entreprises. Il a travaillé chez Southfield Capital, où il a été associé pendant près de 10 ans.

Camerota, quant à lui, a travaillé chez Fox News pendant des années avant de rejoindre CNN en 2014.