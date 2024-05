La présentatrice de Boston, Vanessa Welch, semble avaler une mouche en direct : vidéo

Actualités américaines





Il y avait un présentateur de télé qui a avalé une mouche…

Ou peut-être que c’était juste un cil ?

Vanessa Welch, présentatrice matinale du Boston 25 est félicité pour ne rien manquer après quelque chose lui est tombé dans la bouche au milieu de sa phrase alors qu’elle annonçait la nouvelle.

La présentatrice de télévision Vanessa Welch, de Boston 25 News, a semblé avaler une mouche à l’antenne. Boston 2 Actualités

Les utilisateurs des médias sociaux ont applaudi le présentateur pour avoir agi avec « pur professionnalisme ». Vanessa Welch/facebook

Welch, sans se laisser décourager, semble avaler la collation surprise et traverser ce moment désagréable.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été émerveillés par la capacité de Welch à rester concentré pendant la diffusion en direct.

«C’est là du professionnalisme», a écrit une personne.

« Non, elle a besoin d’une augmentation, elle n’a même pas sourcillé », a déclaré un autre.

« Même pas déconcerté. Un professionnalisme de pointe », a noté un autre.

De nombreuses personnes sur la vidéo, qui compte plus de 250 000 likes sur Instagram, ont affirmé que l’objet non identifié semblait être une mouche noire.

Mais d’autres ont dit que c’était juste un cil qui tombait dans sa bouche.

La vidéo de la déglutition apparente de la mouche compte 250 000 likes sur Instagram. Boston 2 Actualités

« On dirait plutôt qu’elle porte des bandes de cils individuelles (comme Lashify) et que l’une d’entre elles s’est détachée et s’est détachée en clignant des yeux », a commenté une femme.

Le Post a contacté Welch et Boston 25 pour comprendre ce qui s’est passé exactement.











