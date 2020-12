La présentatrice de la BBC, Tina Daheley, a déclaré qu’elle était «plus que ravie» d’annoncer qu’elle attendait.

Elle a partagé la nouvelle sur Instagram ce matin, disant qu’elle attend avec son fiancé Kane Williams-Smith.

La femme de 39 ans a partagé un selfie berçant sa bosse florissante et a écrit: « Des nouvelles passionnantes à partager! Au-delà, ravie d’accueillir un nouvel ajout dans notre famille au printemps 2021.

« Merci à la famille @ bbcradio2 pour tous vos beaux messages ce matin. »

Ce sera le premier enfant de Kane et elle ensemble.

Elle est actuellement enceinte de cinq mois et demi et attend la nouvelle arrivée au printemps 2021.









Depuis, elle a reçu un flot de félicitations de la part des fans, des collègues et des copains de célébrités.

Zoe Ball, collègue de Radio 2 et Strictly: It Takes Two, a écrit: « Félicitations à notre belle amie @tinadaheley …. parlez de GLOW. # Tinyhappypeople # tinytinahappypeople. »

Clara Amfo, DJ Radio 1 et Strictly star, a offert: « magnifique, bravo! »

La légende olympique Jessica Ennis a sonné: « Aww félicitations Tina. »







(Image: David Fisher / REX / Shutterstock)



Et la star de Line Of Duty Vicky McClure a jailli: « Félicitations énormes, ravissantes! Tellement heureuse pour vous deux! »

Andi Oliver de Good Morning Britain, quant à lui, a écrit: « Oh AMAZING! Félicitations mes amies !! Tellement heureux pour vous. »

Tina travaille en étroite collaboration avec Zoe, lisant les nouvelles, le sport et la météo lors de son émission de petit-déjeuner Radio 2.

Et elle a même partagé l’heureuse nouvelle sur les ondes ce matin.









Les concerts précédents de Tina ont inclus la lecture de nouvelles pendant l’émission de Chris Moyles pendant ses jours de Radio 1, et pendant le temps de Nick Grimshaw à la fente Breakfast Show de la station.

Elle a également co-présenté le discours libre de BBC Three avec Rich Edwards, et à partir de mai 2018, elle peut être vue chaque soir à 18 heures et 22 heures pour BBC News.

Et en 2016, elle a rejoint Jeremy Vine en tant que l’un des animateurs de Crimewatch.

Elle a confirmé ses fiançailles avec Kane en 2018, partageant un cliché du rocher impressionnant sur son doigt et écrivant: « 07.01.18 Faire des plans pour le reste de nos vies. »