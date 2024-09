La présentation technique de la PlayStation 5 est prévue pour le 10 septembre et devrait révéler la PS5 Pro

Sony a confirmé qu’une « présentation technique spéciale de la PlayStation 5 » aura lieu le mardi 10 septembre à 11h00 HE/8h00 HP.

Dans un article de blog, la société a simplement déclaré que le stream de neuf minutes serait animé par l’architecte en chef de la PS5, Mark Cerny, et « se concentrerait sur la PS5 et les innovations en matière de technologie de jeu ». Cependant, on peut supposer que cet événement sera le dévoilement officiel de la PS5 Pro dont on parle depuis longtemps, d’autant plus qu’il mettra en vedette Cerny, le visage du matériel PlayStation.

Personnes j’ai rapidement repéré la vidéo YouTube non répertoriée et modifiée de PlayStation intitulée « PS5 Pro », comme si le moindre doute subsistait. Il convient également de noter que Sony a même commencé à taquiner publiquement la console la semaine dernière dans le cadre des célébrations de son 30e anniversaire.

une vidéo YouTube non répertoriée confirme qu’il s’agit de la PS5 Pro (évidemment) https://t.co/TkuEPocXcW https://t.co/aCh54rS5xP pic.twitter.com/E8R50AZf1N — Wario64 (@Wario64) 9 septembre 2024

Tout cela fait suite à des mois de fuites et de rumeurs sur la PS5 Pro. En particulier, des médias réputés comme Le Verge En avril, la société a annoncé une série de spécifications potentielles pour la console, dont le nom de code serait « Trinity ». Il s’agit notamment d’un mode GPU « environ 45 % plus rapide » et d’un mode CPU « environ 10 % plus rapide » que la PS5 standard, ainsi que d’une prise en charge accrue du ray tracing. De plus, certains jeux devraient bénéficier de résolutions et de fréquences d’images globalement plus élevées et se voir attribuer une marque spéciale « PS5 Pro Enhanced ».

Il est intéressant de noter que Sony n’a pas organisé de PlayStation Showcase complet depuis mai 2023ce à quoi certains s’attendaient, pourrait être le moment où la PS5 Pro serait dévoilée. Cependant, une présentation de neuf minutes n’est clairement pas cela, il reste donc à voir quand nous aurons droit à un événement plus long de la part de Sony.

Pour l’instant, vous pourrez suivre la présentation technique de la PlayStation 5 du 10 septembre via La chaîne YouTube de PlayStation.

Ce fut un mois important pour PlayStation. En l’espace d’une semaine, la société a fermé ses Concorde jeu multijoueur après un nombre de joueurs abyssal, puis sortie du jeu de plateforme solo Astrobot à certaines de ses meilleures critiques de tous les temps. Nous sommes désormais prêts à obtenir une révélation de la PS5 Pro.

Source: PlayStation

Mise à jour : 09/09/2024 à 15h34 HE — Une vidéo PlayStation non répertoriée Il semblerait que cette présentation dévoilera la PS5 Pro, sans que personne ne soit surpris. Nous l’avons ajouté ci-dessus.