La présentation d’un jeune conférencier aura lieu mardi soir à l’école secondaire Dixon – Shaw Local

DIXON – Un conférencier motivateur de renommée nationale sera présenté le mardi 3 octobre lors de la soirée des parents à l’école secondaire Dixon.

Jordan Toma est un influenceur motivateur dont le slogan est « Je ne suis qu’un enfant avec un IEP ».

Bien qu’il ait souffert de troubles d’apprentissage lorsqu’il était jeune étudiant, Toma, aujourd’hui âgé de 33 ans, se rend dans les écoles pour partager son histoire et encourager les élèves à travailler vers la réussite. Selon son site Internet, www.jordantoma.comil s’est donné pour objectif de partager tout ce qu’il a fait pour changer sa vie de ce qu’il pensait qu’elle serait à ce qu’il a fait.

Son objectif est d’aider les étudiants à créer une base de croyance, de confiance, d’éthique de travail et tout le reste pour devenir le meilleur d’eux-mêmes.

«Ma vie a été des montagnes russes avec des troubles d’apprentissage», a-t-il écrit sur son site Internet. « Ce terme a très mal dominé ma vie tout au long de l’école. Cela a dévasté ma confiance en moi, mon estime de soi, ma valeur personnelle, ma conscience.

« À l’époque, je ne savais pas que mon combat était ma force. Je me comparais constamment à tout le monde autour de moi – amis, famille, mes parents, même à des personnes que je ne connaissais pas. Je sentais que je n’arriverais jamais à rien dans la vie, qu’ils étaient tous meilleurs que moi, plus intelligents que moi, plus normaux que moi, qu’ils pouvaient faire plus que moi. Je laisse cela me définir, mon humeur, mon attitude, mes sentiments.

« Dans mon esprit, le terme « troubles d’apprentissage » est devenu une étiquette collée sur ma chemise pour que tout le monde puisse voir, rire et savoir que j’étais différent. J’ai toujours senti que je n’étais pas aussi bon que tout le monde et je ne le serai jamais.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 2008, la Centenary University, située à Hackettstown, dans le New Jersey, a accepté Toma dans son programme « Step Ahead ».

«Je me souviens que lorsque j’ai emménagé dans le dortoir de la Centenary University cet été-là, rempli de peur et d’anxiété, je suis allé dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir et j’ai promis que j’allais me changer. J’allais changer ma vie et ce badge qui m’avait dominé jusqu’à présent », a-t-il écrit. « À partir de ce jour, j’ai cessé d’être celui que je pensais être et j’ai commencé à devenir celui que je suis. »

La présentation de Toma lors de la soirée des parents à l’école secondaire Dixon débutera mardi à 19 heures à l’auditorium James A. Wiltz, 300 Lincoln Statue Drive, Dixon. L’événement est ouvert au public.

La présentation est parrainée par les écoles publiques de Dixon et Lee County Special Education.