La présentation du comité 1/6 de Jamie Raskin a été dévastatrice pour Trump

La présentation du représentant Jamie Raskin montrant le tweet de Trump et la réaction de ses partisans séditionnistes a été dévastatrice.

Vidéo de Raskin :

Certains des commentaires des partisans de Trump :

“Les flics n’ont pas de position debout s’ils sont allongés sur le sol dans une mare de leur propre sang.”

“Bien sûr, oui, après qu’il a été annoncé qu’il serait là le sixième, nous avons pensé que oui, puis tout le reste a été exclu et ça allait être le sixième.”

“Apportez des menottes et attendez près des tunnels”

Raskin a ajouté. “Un poste a encouragé les autres à venir avec des gilets pare-balles, des jointures, des boucliers, des chauves-souris, du gaz poivré, tout ce qu’il faut. Tous ceux-ci ont été utilisés sur le sixième. Thedonald.win a présenté des suggestions pour cibler les membres du congrès et des encouragements à assister à cet événement unique dans une vie. Alors que les partisans de Trump sont devenus plus agressifs en ligne, il a continué à énerver sa base sur Twitter. Il a dit qu’il y avait des preuves accablantes que l’élection était la plus grande escroquerie de l’histoire de notre nation. Comme vous pouvez le voir, le président a continué à dynamiser l’événement, des dizaines de fois avant le 6 janvier.

Trump savait ce qu’il faisait. Il voulait la foule violente au Capitole, et la présentation du représentant Raskin a montré l’intention de Trump et la volonté de ses partisans à la fois de saisir le message et d’agir.

La présentation était un élément de preuve solide qui détruit toutes les excuses du GOP exonérant Trump du blâme pour l’attaque du 1/6.