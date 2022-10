La présentation de son grand-père par une fille est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Le lien entre les grands-parents et leurs petits-enfants est extrêmement adorable. Des conseils, des cadeaux coûteux et un amour inconditionnel, il y a tellement de choses qui font de cette relation la plus douce. Une bobine Instagram, qui est devenue virale récemment, montre un aperçu de cette belle relation. Dans cette vidéo, une fille nommée Mahika présente son grand-père. Ce qui est encore plus charmant, c’est la façon dont Mahika pousse son grand-père à dire qu’elle est sa petite-fille.

Mahika a partagé cette bobine sur son compte Instagram @themikudhasu01. La bobine a reçu beaucoup de réactions adorables de la part des téléspectateurs. Un utilisateur a écrit : « Puisse-t-il vivre 100 ans et plus️ ». Un autre utilisateur s’est souvenu de son grand-père après avoir regardé la bobine. Un troisième fan a écrit que c’était la chose la plus mignonne sur Instagram maintenant. Un utilisateur a commenté que la petite fille aurait dû embrasser son grand-père et Mahika a remercié l’utilisateur de le lui avoir rappelé.

Cette bobine a été partagée le 10 septembre et a recueilli plus de 18 millions de vues.

Une bobine similaire est devenue virale il y a quelque temps, montrant le lien tendre entre un arrière-grand-père et son arrière-petite-fille. La légende disait qu’il y avait un écart d’âge de 97 ans entre eux. La bobine montre comment l’arrière-grand-père a été amusé par les beaux gestes du petit enfant. La partie la plus apaisante de cette bobine était le vieil homme embrassant la fille sur son front.

Un utilisateur d’Instagram a commenté : “Voilà donc à quoi ressemble l’amour”. Un autre a déclaré que c’était sans aucun doute l’une des meilleures expériences de la vie.

Cette bobine a été partagée le 16 août et a franchi plus de 2 millions de vues.

