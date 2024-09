La présentation de PlayStation fournit des détails sur la PS5 sans montrer la console

Aujourd’hui, Sony a organisé une présentation de la PlayStation 5. Elle a mis en avant ses nombreuses fonctionnalités, notamment l’entrée dans la « Matrix » avec sa qualité sonore incroyable. Le tout sans montrer le système ni aucun jeu fonctionnant sur le matériel PS5.

Le présentation Le chat a duré environ 1 heure et était rempli de commentaires « ZZZZ ». En tant qu’architecte système, Mary Cerny a fourni des détails sur la manière dont la PS5 surpassera la PS4, en fournissant des outils plus conviviaux pour les développeurs et la meilleure expérience possible pour le joueur. Avec des temps de chargement plus courts, un système plus silencieux et une meilleure qualité sonore.

Eurogamer a fourni un tableau pratique sur le système.

Sony a confirmé que le système sera rétrocompatible avec les 100 meilleurs jeux. D’autres seront ajoutés après le lancement.

Peut-être verrons-nous la PS5 dans les prochains mois. Pour l’instant, nous savons sur quoi fonctionnera le système et la promesse d’une expérience qui nous donnera l’impression d’être dans la « Matrix ».

