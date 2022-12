La présentation de l’Inde au Birmingham CWG met en évidence le potentiel d’être une puissance sportive

L’Inde a remporté 61 médailles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, juste quelques-unes des 66 remportées au Gold Coast CWG il y a quatre ans. Ce qui rend la 18e apparition de l’Inde d’autant plus significative, c’est que le tir, qui avait rapporté 16 médailles au décompte de la Gold Coast indienne, n’était pas un événement à Birmingham.

L’athlétisme a remporté huit médailles à Birmingham, avec le chasseur d’obstacles Avinash Sable, les triples sauteurs Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker, les marcheurs Priyanka Goswami et Sandeep Kumar, le lanceur de javelot Annu Rani, le sauteur en longueur Murali Sreeshankar et le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar battant haut le drapeau indien.

Avinash Sable est entré dans l’histoire en mettant fin à la domination kenyane au 3000 m steeple, terminant deuxième avec un record national, car il a raté la médaille d’or par 500e de seconde.

Eldhose Paul a sauté, sauté et sauté dans les livres d’histoire en tant que premier médaillé d’or de l’Inde au triple saut, terminant devant son compatriote Abdulla Aboobacker.

Les haltérophiles indiens ont également brillé à Birmingham alors que Mirabai Chanu, Jeremy Lalrinnunga et Achinta Shauli ont décroché l’or alors que Sanket Sargar, Bindyarani Devi et Vikas Thakur ont remporté l’argent. Gururaja Poojary, Harjinder Kaur, Lovepreet Singh et Gurdeep Singh ont remporté le bronze alors que l’Inde terminait une autre campagne réussie.

En lutte, les puissances Bajrang Punia, Ravi Kumar Dahiya, Sakshi Malik, Vinesh Phogat, Deepak Punia et Naveen Malik ont ​​remporté des médailles d’or en Inde. Anshu Malik a été le seul médaillé d’argent tandis que Deepak Nehra, Pooja Gehlot, Pooja Sihag, Divya Kakran et Mohit Grewal ont obtenu le bronze.

Les boxeurs Nitu Ghanghas, Amit Panghal et Nikhat Zareen ont décroché des médailles d’or tandis que Sagar Ahlawat a obtenu l’argent. Jasmine Lamboria, Mohammad Hussamuddin et Rohit Tokas ont remporté le bronze pour l’Inde.

Les navetteurs PV Sindhu, Lakshya Sen, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont tous remporté l’or, avant de se combiner avec Kidabi Srikanth et Ashwini Ponappa pour aider l’Inde à obtenir l’argent dans l’épreuve par équipes mixtes.

La star vétéran du tennis de table Achanta Sharath Kamal, qui a reçu le Khel Ratna, est devenue l’athlète indienne la plus titrée à Birmingham 2022, remportant quatre médailles, dont trois d’or.

Or de l’Inde en équipe masculine, double mixte, simple masculin, argent en double masculin et bronze en simple masculin (Sathiyan Gnanasekaran).

Saurav Ghosal a décroché l’argent en simple messieurs et s’est associé à Dipika Pallikal pour remporter la médaille de bronze en double mixte en squash.

Le quatuor composé de Rupa Rani Tirkey, Nayanmoni Saikia, Lovely Choubey et Pinki Singh a décroché une médaille d’or historique dans le bol féminin à quatre. L’équipe indienne de boulingrin à quatre hommes – Sunil Bahadur, Navneet Singh, Chandan Singh et Dinesh Kumar, a également décroché l’argent.

En judo, Shushila Likmabam et Tulika Maan ont obtenu l’argent tandis que Vijay Kumar Yadav a remporté le bronze.

Sudhir a remporté l’or chez les poids lourds masculins dans l’épreuve de dynamophilie para, tandis que Bhavina Patel a également remporté l’or et Sonalben Patel a remporté le bronze en tennis de table para.

Au hockey, les équipes indiennes masculine et féminine ont remporté leurs troisièmes médailles CWG. Alors que l’équipe masculine a remporté l’argent, les femmes ont décroché un podium après 16 longues années.

En ce qui concerne le cricket, la première fois que le sport a été pratiqué dans n’importe quel CWG, l’équipe féminine a obtenu l’argent après avoir perdu lamentablement en finale.

L’Inde a terminé quatrième au classement général, avec le plus de médailles en badminton, tennis de table, lutte et haltérophilie et deuxième en boxe.

Avec les Jeux olympiques de 2024 qui approchent à grands pas, l’Inde est sûre d’être considérée comme une puissance dans le monde du sport.

