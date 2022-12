La présence d’un homme accusé d’antisémitisme à l’événement Hill suscite le tollé des députés et des groupes juifs

Un événement multipartite sur la colline du Parlement cette semaine a été frappé par la controverse après qu’un certain nombre de députés ont condamné l’un des participants à l’événement, qui a été accusé de sentiments anti-juifs.

Mardi, le Groupe d’amitié parlementaire Canada-Palestine a organisé une réception pour souligner la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L’événement s’est déroulé en présence de Nazih Khatatba, rédacteur en chef d’un journal arabe de Toronto.

Un certain nombre de groupes juifs ont appelé les députés pour avoir autorisé Khatatba à y assister, affirmant qu’il avait l’habitude de promouvoir l’antisémitisme – une affirmation qu’il nie.

La députée libérale Salma Zahid, qui a accueilli l’événement, a déclaré que son bureau n’avait pas directement invité Khatatba ; au lieu de cela, l’invitation a été largement diffusée dans la communauté palestinienne locale pour développer la liste des invités, qui comptait environ 150 personnes.

“Nous ne sommes pas en mesure de rechercher l’histoire de chaque participant qui a répondu. En tant que président du groupe, je continuerai à être une voix pour les droits humains du peuple palestinien et pour une solution juste et équitable à deux États obtenue lors des négociations. table », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

“J’ai longtemps été une voix contre l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination fondées sur la foi.”

Des groupes juifs exigent des réponses

B’nai Brith a publié vendredi une déclaration appelant à plus de détails sur la façon dont Khatatba s’est retrouvé sur la liste des invités.

“Zahid doit au public de mieux expliquer par quels canaux Khatatba a eu accès à l’événement sur la colline du Parlement. Zahid doit engager son groupe d’amitié à mettre fin à toute association avec ceux qui déforment l’Holocauste et poursuivent des programmes antisémites”, indique le communiqué. “Si Zahid est incapable de faire le strict minimum et de désavouer les médias déformant l’Holocauste qui assistent aux événements de son groupe d’amitié, nous la considérons comme non qualifiée pour occuper le poste de présidente.”

En 2017, Rogers TV a abandonné une émission en langue arabe après que B’nai Brith Canada a attiré l’attention sur un épisode dans lequel Khatatba a qualifié l’oppression juive de « conte de fées ».

Dans une déclaration publiée à CBC, Khatatba a nié que lui ou Meshwar Media soient antisémites.

« Nous avons le droit d’assister à n’importe quel événement, surtout s’il est lié à la Palestine et au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas antisémites et nous n’avons jamais dit du mal des Juifs au Canada ou dans d’autres pays. Nous critiquons plutôt la politique d’occupation israélienne et aux côtés du peuple palestinien », a-t-il dit.

Khatatba a déclaré que les organisations qui l’accusent d’être antisémite s’efforcent de supprimer la liberté d’opinion et d’expression au Canada en ce qui concerne les différents points de vue sur le conflit au Moyen-Orient.

D’autres députés présents ont dénoncé Khatatba ou tenté de se distancer de l’événement.

REGARDER | Échange en période de questions sur la présence de Khatatba

“Nous devrions tous condamner l’antisémitisme et toutes les formes de haine” – Alghabra Le ministre des Transports Omar Alghabra défend sa participation à un événement au Parlement lors d’un échange avec la députée conservatrice Melissa Lantsman.

“L’antisémitisme est réel et je continuerai à le dénoncer chaque fois que je le verrai”, a déclaré le ministre des Transports Omar Alghabra dans un communiqué publié sur Twitter.

Le NPD a publié une déclaration générale disant qu’aucun des députés du parti présents n’avait invité Khatatba.

“Nous continuons d’être des alliés dans la lutte contre l’antisémitisme”, indique le communiqué.

La députée néo-démocrate Niki Ashton a assisté à l’événement. Elle a été critiquée en 2017 après avoir été photographiée lors de l’un de ses événements de collecte de fonds avec Khatatba. Elle a par la suite rejeté ce qu’elle a décrit comme son soutien indésirable.

La députée néo-démocrate Niki Ashton (à gauche) a essuyé des critiques en 2017 après avoir été photographiée lors d’une de ses activités de financement avec Nazih Khatatba (à droite). (Facebook/B’nai Brith)

Le député conservateur Larry Brock a tweeté qu’il avait assisté à l’événement à la demande d’un électeur mais qu’il n’y serait pas allé s’il avait su que Khatatba serait là.

“Je condamne totalement l’antisémitisme et rejette ces points de vue dégoûtants. Ils n’ont pas leur place dans la société canadienne”, a déclaré Brock.

La chef du Parti vert Elizabeth May, qui était également présente, a déclaré qu’elle n’avait aucun contrôle sur les participants et a défendu sa propre présence.

“Je dénonce sans réserve l’antisémitisme, mais permettez-moi d’être clair une fois pour toutes – montrer de la solidarité avec la Palestine n’est pas de l’antisémitisme, pas plus qu’une critique du bilan de l’État d’Israël en matière de droits de l’homme”, a déclaré May dans un communiqué.

Shimon Koffler Fogel, président du Centre pour les affaires israéliennes et juives (CIJA), a déclaré qu’il était “incompréhensible” que Khatatba ait été autorisé à y assister et a suggéré que le temps n’ait pas été pris pour “une simple diligence raisonnable”.

Le Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies a déclaré que la réponse de Zahid n’avait pas montré de responsabilité et a fait valoir que tous les invités auraient dû être soigneusement contrôlés.

“Il est troublant qu’une personne ayant une si longue histoire de promotion de l’antisémitisme puisse être invitée à un tel événement”, a déclaré Dan Panneton, directeur de l’engagement communautaire de l’organisation, dans un communiqué de presse.