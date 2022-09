Les chiens sont les seuls animaux qui aiment leurs maîtres plus qu’ils ne s’aiment eux-mêmes. La loyauté d’un chien envers ses maîtres est inégalée. Il n’y a pratiquement pas de moments ennuyeux avec un chien de compagnie dans votre maison, car le chien à quatre pattes fait toujours des bouffonneries. Le fait que même les animaux soient sensibles ressort clairement d’une récente vidéo virale qui a fait le tour d’Internet.

Partagée sur Twitter par un compte nommé Gabriele Corno, la vidéo réconfortante montre un chien de compagnie se précipitant pour sauver la vie d’un poisson d’un chat. “Je pense qu’avoir un animal dans notre vie fait de nous de meilleurs humains”, a écrit Gabriele, une habitante de Montreux, en Suisse.

Je pense qu’avoir un animal dans notre vie fait de nous de meilleurs humains pic.twitter.com/2ai2VXaGNb — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) 13 septembre 2022

La vidéo de 12 secondes, qui a attiré l’attention des internautes, capture un chat et un poisson dans le même cadre. Un poisson rouge peut être vu allongé sur le sol, luttant pour respirer, tandis qu’un chat curieux est occupé à piaffer le pauvre poisson. Un autre poisson rouge est également repéré dans un bol d’eau placé à distance.

Les cœurs des utilisateurs des médias sociaux ont commencé à couler après avoir observé le sort évident du pauvre poisson rouge, sur le point de mourir, soit par manque de souffle, soit par le chat censé lorgner sur sa prochaine proie. Cependant, bientôt un Labrador apparaît dans la vidéo. Comme un sauveur, le chien tient doucement le poisson mourant dans sa bouche et le laisse tomber dans le bol d’eau avec les autres poissons rouges.

Alors que de nombreux utilisateurs ont loué la présence d’esprit du Labrador, d’autres ont critiqué la personne responsable de l’enregistrement de la vidéo. Un utilisateur a fait remarquer: “Qui met des poissons rouges dans un bol d’eau sur le sol?”

Un autre utilisateur a commenté: “Qui d’autre est ici pour parler du caméraman et du chat qui regardent le poisson mourir avant que le chien ne dise:” Mec, vous êtes tous les deux foirés “.”

..qui met des poissons rouges dans un bol d’eau sur le sol ? —Cybergusgus (@Cybergusgus) 13 septembre 2022

Qui d’autre est là pour parler du caméraman et du chat qui regardent le poisson mourir avant que le chien ne dise “mec, vous êtes tous les deux foirés” – Seigneur Stanley (@LordStanTheSlam) 13 septembre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo virale a été visionnée 3,7 millions de fois. Il a recueilli plus de 1,43 lakh likes et plus de 20 000 retweets sur la plateforme de mircro-blogging.

