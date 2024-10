La présence de Taylor Swift aux matchs de la NFL est positive pour la ligue, selon les joueurs dans un sondage

Taylor Swift a suscité des tonnes de commentaires de la part des fans de la NFL – y compris des éloges et de la colère – depuis qu’elle a commencé à sortir avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, l’année dernière et est devenue un incontournable dans les tribunes. Mais les fans ne sont pas les seuls à avoir des opinions sur la présence de Swift aux jeux.

La grande majorité des joueurs inclus dans L’AthlétismeLe sondage anonyme des joueurs de la NFL réalisé en 2024 – 72,5 % pour être exact – a déclaré qu’ils considéraient l’intérêt de la pop star pour le jeu (et la couverture qui en découlait) comme positif pour la ligue. Seulement 4,9 pour cent des joueurs interrogés l’ont considéré comme négatif, et 22,5 pour cent ne l’ont considéré ni négatif ni positif.

Le partenariat Swift-NFL était l’un des nombreux sujets L’AthlétismeLes auteurs de Beat Writers ont interrogé les joueurs sur le point d’être inclus dans le sondage de cette année, avec 102 votes exprimés sur le sujet. Les joueurs ont bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer librement sur les sujets ayant un impact sur la ligue.

« Je pense que cela a été positif pour la ligue », a déclaré un joueur. « Je pense qu’en fin de compte, c’est une entreprise et il faut qu’elle soit surveillée par le plus grand nombre possible de personnes. Et elle attire beaucoup d’attention, donc, vous savez, si cela augmente le plafond salarial, je ne pense pas que quiconque sera trop en colère contre celui-là.

Un autre joueur qui a voté « positif » a noté que « beaucoup de Swifties qui ne regardent pas le football le regardent maintenant ».

« Amener plus de gens à jouer au football est toujours une bonne chose », a déclaré ce joueur.

« Plus de fans, un horizon plus large », estime un autre acteur du camp du vote « positif ». « Elle a une base de fans mondiale. Les non-fans de football deviendront des fans ou du moins des téléspectateurs aux États-Unis. »

À l’inverse, les joueurs qui ont souligné les éléments « négatifs » ont suggéré que cela détournait l’attention des téléspectateurs du sport.

« J’ai l’impression qu’elle bénéficie d’une couverture médiatique inutile », a déclaré un joueur qui a voté pour le côté « négatif ». «Il y avait toute la vidéo de la saison d’ouverture de la NFL sur Twitter et elle a été présentée cinq fois et notre quart-arrière n’a été présenté aucune. Ce n’est même pas vrai. Elle n’est pas la NFL.

LE FOOTBALL EST DE RETOUR CETTE SEMAINE 🏈 🚨 pic.twitter.com/YVR8kbZnfm – NFL (@NFL) 2 septembre 2024

Un autre joueur qui a voté « négatif » a déclaré que c’était parce qu’il avait l’impression que « beaucoup de gens parlent plus de cela que du match de football en cours ».

D’autres considéraient la présence de Swift aux jeux comme à la fois positive et négative.

« Cela attire davantage l’attention sur le jeu », a déclaré un joueur, « mais j’ai l’impression qu’ils ont utilisé son visage. Si elle participe à un match, ils le lui montreront probablement six, sept fois. Les gens en ont… marre s’ils continuent à le faire encore et encore. Je pense donc qu’ils doivent trouver un équilibre.

« C’est du positif et du négatif », a déclaré un autre joueur. « La raison pour laquelle je dis cela est l’impact formidable qu’elle a sur la jeune génération féminine et leur fait découvrir ce sport. … Le point négatif, ce sont tous les vrais fans de football qui en ont marre de voir ça. Nous sommes heureux que cela suscite l’engagement, mais si je suis un fan des Chiefs, je n’essaie pas de voir Taylor Swift à chaque pause publicitaire ou à chaque temps mort. Nous savons qu’elle est là.

Comme certains fans, les autres joueurs s’en fichaient, l’un d’entre eux disant : « Je vais jouer sur une Taylor Swift, mais je m’en fiche – si elle est au match ou non. »

