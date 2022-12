La présence de Shah Rukh Khan a laissé Sharon Stone sans voix, la réaction de la star de Basic Instinct à Pathaan devient virale

Il y a une raison pour laquelle Shah Rukh Khan est également salué comme le roi Khan. Il a peut-être pris une pause de 4 ans, mais il a été manqué et a fait l’objet de discussions parmi les cinéphiles. SRK a créé un héritage d’être l’acteur le plus populaire au monde, et il l’a encore prouvé.

Récemment, la star de Pathaan a été aperçue au Festival du film de la mer Rouge 2022 en Arabie saoudite. Il a été honoré pour son immense contribution au cinéma indien, et sa présence a été célébrée avec des échos d’applaudissements. Cependant, un clip du festival devient viral, car il a capturé la réaction de la star de Basic Instinct, Sharon Stone. L’actrice hollywoodienne a également assisté au festival et il était assis à côté de King Khan. Cependant, elle ne l’a pas remarqué, jusqu’à ce que l’hôte accueille et remercie la star de Baazigar pour sa présence. SRK a reconnu l’amour et Sharon a haleté en réalisant. Sharon a eu son moment de fangirl après avoir regardé SRK, et la vidéo est devenue virale instantanément.

Voici la vidéo







Jeudi soir, même Kajol a assisté au Festival du film de la mer Rouge alors que leur blockbuster Dilwale Dulhania Le Jayenge était le film d’ouverture. Plusieurs images et vidéos du premier jour du festival ont fait surface en ligne, et c’est sans aucun doute un régal pour les fans de SRK et de Kajol de voir le duo orner la scène avec leur charmante présence. Dans l’un des clips, SRK chante la chanson Tujhe Dekha Toh de DDLJ pour Kajol. Il a également prononcé son célèbre dialogue de Baazigar pour la principale dame du film, Kajol.

Après avoir reçu cet honneur, Khan a prononcé un discours et a déclaré: “Je suis vraiment honoré de recevoir ce prix du Festival international du film de la mer Rouge. C’est merveilleux d’être ici parmi mes fans saoudiens et de la région qui ont toujours été énormes supporters de mes films. J’ai hâte de célébrer le talent de la région et de faire partie de cette passionnante communauté cinématographique. Côté travail, SRK fera son retour au cinéma avec l’acteur Pathaan. Le film sortira le 25 janvier 2023.