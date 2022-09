La présence d’une Espagne en constante amélioration dans le groupe indien rendra même la phase de championnat de la Coupe du monde de la FIH très difficile, a déclaré vendredi l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de hockey, Graham Reid, ajoutant que rester dans l’instant présent sera la clé du succès de l’équipe locale.

L’Inde, n°5 mondiale, est placée dans une poule D difficile aux côtés de l’Angleterre (n°6 mondiale), de l’Espagne (n°8 mondiale) et du Pays de Galles lors de l’événement phare qui sera organisé conjointement par Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier de l’année prochaine.

Les Indiens ont fait match nul 4-4 contre l’Angleterre et ont battu le Pays de Galles 4-1 en route vers une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham cette année.

« Les poules de la Coupe du monde de hockey FIH et des Jeux olympiques sont toujours difficiles. Chaque équipe est là pour gagner. Nous venons d’affronter l’Angleterre et le Pays de Galles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham et les matchs étaient de la plus haute qualité », a déclaré Reid dans un communiqué de Hockey India.

“Pour couronner le tout avec l’Espagne qui s’est améliorée au cours des 12 derniers mois, les matchs du premier tour seront très difficiles.

« L’Angleterre est une équipe de classe mondiale et elle joue une très bonne marque de hockey en ce moment. Mais nous aussi et la partie importante de la Coupe du monde FIH est que nous devons garder nos esprits dans le moment et nous concentrer sur chaque aspect du jeu », a-t-il ajouté.

Avant l’événement phare, l’Inde affrontera l’Espagne lors de la saison 2022-23 de la FIH Pro League au stade Kalinga les 30 octobre et 6 novembre.

«Cela oscille et tourne toujours lorsque vous jouez des matchs contre de futurs adversaires dans de grands tournois. Essayez-vous des stratégies que vous voudriez peut-être utiliser en Coupe du monde ou ne montrez-vous rien et manquez-vous cette opportunité ? Ils peuvent en apprendre autant sur vous que vous pouvez en apprendre sur eux », a déclaré Reid à propos du double en-tête.

L’Inde n’a pas réussi à franchir les haies des quarts de finale lors de la dernière Coupe du monde, qui a également été organisée par le stade Kalinga de Bhubaneswar en 2018.

Mais cette fois-ci, Reid espère améliorer son record passé.

“C’est une équipe très différente de ce qu’elle était il y a quatre ans, avec des expériences différentes et un personnel différent. Nous attendons avec impatience la Coupe du monde et jouer devant notre public », a déclaré l’Australien.

Le groupe A comprend l’Australie , l’Argentine, la France et l’Afrique du Sud, tandis que les champions du monde en titre la Belgique, l’Allemagne, la Corée du Sud et le Japon sont placés dans la poule B.

Les Pays-Bas, le Chili, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande complètent la poule C dans l’équipe à 16 tournoi.

Les vainqueurs de poule accéderont directement aux quarts de finale, tandis que les équipes classées deuxième et troisième devront disputer des matchs croisés pour progresser.

