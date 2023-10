Ceci est la version numérique de The Bounce.

La NBA sait-elle quoi faire si les joueurs sont absents ?

L’argent le plus précieux ?

Cinq points à retenir des débuts de Dame à Milwaukee

Nous sommes à un match de l’ère Milwaukee Bucks de Damian Lillard et avons déjà des preuves de ses retours. (Ce n’est pas comme si de tels retours mettaient trop de temps à se matérialiser. Ce n’était pas une de ces situations de type « voyons comment cela se déroulera dans quelques mois ». Les Bucks sont immédiatement devenus favoris pour le titre avant la conférence de presse post-échange).

Pour ouvrir la saison, ils ont battu les 76ers 118-117 alors que Lillard a marqué 39 points, un sommet dans le match. Il était également 17 sur 17 sur la ligne alors que Giannis Antetokounmpo était 3 sur 9 sur la ligne. Bien sûr, il reste du temps avant que les Bucks puissent chercher leur deuxième titre en quatre ans, mais cela n’empêchera pas nos cinq points à retenir de leur victoire d’ouverture de la saison :

Les Bucks ont un plus proche : Dame est sans doute la meilleure rapprocheuse du jeu depuis une décennie. Il crée une hiérarchie facile. Donnez simplement le ballon à Dame et laissez-le opérer avec les armes au sol. Il force ses adversaires à prendre des décisions impossibles. L’action sur grand écran est dévastatrice : Regardez cette vidéo de Steve Jones. Cela montre l’une de ces décisions impossibles imposées par Dame, cette fois en attaquant une action en descente hors écran à 35 pieds de distance. Et reculer laisse suffisamment de place, vous devez donc le blitzer. Leur défense est toujours exposable : Milwaukee aurait pu faire exploser Philly, mais ce dernier a réussi 16 3 avec 45,7 pour cent de tirs. Sans Jrue Holiday, la défense périmétrique des Bucks est beaucoup plus faible. Besoin d’aide: Les Bucks sont prudents avec les minutes de Khris Middleton, mais seulement 16 dans un premier match sont gênants. Les Sixers devraient avoir suffisamment de points sans James Harden: Ils ne peuvent pas compter sur Kelly Oubre pour 27 sur le banc chaque soir, mais j’ai adoré la façon dont Tyrese Maxey (31 points, huit passes décisives) et Tobias Harris (20 points, 3 sur 3 sur 3) ont joué.

Vérifions quelques nouvelles de Shams à l’approche du week-end.

Les dernières nouveautés de Shams

Inquiétudes en début de saison à Chicago

Quelques jours après le début de la saison, des questions se posent déjà sur l’avenir à court et à long terme des Bulls.

Après la défaite 124-104 de Chicago contre Oklahoma City en ouverture de saison, on m’a dit que les joueurs, dirigés par le vétéran Nikola Vučević, ont exprimé leur frustration face à l’offensive des Bulls, qu’ils estimaient similaire à celle de la saison dernière après avoir eu l’impression que les choses seraient différentes. .

En dehors du terrain, on me dit que Chicago, qui revient largement sur son noyau de la saison dernière, j’aimerais ramener DeMar DeRozandont le contrat expire. Les Bulls et DeRozan ont discuté d’une prolongation, mais les parties restent séparées sur les années et le salaireet DeRozan, 34 ans, veut voir où va l’équipe avant de s’engager sur un retour.

Chicago accueille Toronto ce soir dans un match que de nombreuses personnes de la ligue auront certainement à l’œil.

Restriction des restrictions de minutes

LBJ joue tout le quatrième quart-temps pour gagner

La restriction des minutes de LeBron James était un sujet clé après la défaite des Lakers en ouverture de saison à Denver. Alors, alors que les Lakers menaient 12 au début du quatrième quart-temps contre les Suns hier soir, Darvin Ham et LeBron avaient une décision à prendre : maintenir la restriction ou simplement laisser LeBron jouer ?

Il avait alors joué 23 minutes, alors ils ont décidé de le laisser jouer tout le quatrième quart-temps alors que les Lakers effaçaient leur déficit grâce, en partie, à la période de 10 points de LeBron. Anthony Davis en a marqué 13 au cours de ce quart-temps alors que les Lakers ont assuré la victoire 100-95.

Est-ce une approche viable pour les Lakers cette saison ? LeBron n’est plus la force indestructible qu’il était autrefois, ayant joué plus de 65 000 minutes au cours de ses 21 ans de carrière NBA. Les Lakers doivent gérer ses minutes est une tâche délicate. Ils étaient à +22 lors des 35 minutes de LeBron, mais ont été dominés par 17 points lors de ses 13 minutes sur le banc.

Cela ne peut tout simplement pas arriver. Ils ne peuvent pas taxer un homme qui aura bientôt 39 ans, même s’il est sans précédent en 21e année.

Politiques en jeu

PPP, pénalités au flop immédiatement testées

Naturellement, trois jours après le début de la saison, nous voyons déjà les deux nouvelles politiques de la NBA passer en revue. La ligue a mis en œuvre la politique de participation des joueurs et les fautes techniques en cas de flop. Que ce soit en obligeant les équipes à jouer contre des stars (notamment dans des matchs télévisés à l’échelle nationale) ou en limitant le droit des joueurs d’embellir les contacts pour fabriquer des fautes, la NBA veut rendre le jeu plus regardable de deux manières très différentes.

Il est également noble de changer les éléments de jeu que les fans (et les partenaires de diffusion) détestent. Jusqu’à présent, ces ajustements sont testés et jugés :

Ce sont des jugements, mais ils seront analysés sur les réseaux sociaux parce que c’est exactement ce que nous faisons.

En ce qui concerne le PPP, la NBA enquête déjà sur la situation de Harden car il était absent du match d’ouverture de la saison télévisé à l’échelle nationale à Milwaukee hier soir. La situation Harden-Philly sera un test décisif pour la ligue qui appliquera une politique que la plupart des gens considèrent comme une tentative d’apaiser les négociations avec les partenaires de diffusion.

Sans oublier que Bradley Beal a raté les deux premiers matchs des Suns (tous deux télévisés à l’échelle nationale) avec un problème de retouret Devin Booker manqué hier soir contre les Lakers avec une blessure au pied. Booker a déchiré les Warriors lors de la soirée d’ouverture avec 32 points.

La ligue ne peut pas contrôler les blessures. Enquêter sur les blessures aussi tôt dans la saison ressemblerait à un stratagème désespéré pour montrer que cette politique est sérieuse. Mais la situation de Harden ? C’est où la NBA a une certaine marge de manœuvre. Voici quelques raisons pour lesquelles :

La NBA n’aime pas les demandes d’échanges publics.

Harden a déjà été condamné à une amende de 100 000 $ pour avoir publiquement traité Morey de menteur et déclaré qu’il ne jouerait pas pour l’équipe avec Morey là-bas.

Les Sixers peuvent dire qu’il y a des restrictions de conditionnement ou physiques pour Harden car il a manqué l’entraînement pendant 10 jours.

Il s’agit clairement d’un jeu de poule mouillée entre les deux parties.

Si la NBA n’impose pas une sorte de pénalité ici, cela pourrait nuire à sa propre politique. Avec un penalty, la ligue pourrait paraître désespérée de se valider. Quoi qu’il en soit, acceptons le chaos.

Passes rebondissantes

Les Kings cherchent à bâtir leur grandeur en maintenant la continuité.

Forbes a décomposé les valeurs des franchises. Les Warriors sont à nouveau n°1.

John Hollinger compte 12 joueurs prêts à faire le grand saut, dont Deandre Ayton des Blazers.

Dereck Lively II a dominé Wemby lors du premier match et devrait commencer.

Jeu d’écran (toutes les heures de l’Est)

(Photo du haut : Patrick McDermott / Getty Images)