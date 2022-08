La présence d’Al-Zawahiri en Afghanistan montre à quel point la retraite du président Biden en 2021 a trahi ce pays

L’ENFER ATTEND

Réjouissons-nous que le cerveau commun du 11 septembre ait finalement rencontré la justice sous la forme de deux missiles Hellfire.

Le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, un médecin déformé par l’extrémisme, a orchestré un meurtre de masse en ce jour terrible de 2001 et a dirigé ou inspiré d’autres atrocités, dont les attentats du 7/7.

Le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri a finalement rencontré la justice sous la forme de deux missiles Hellfire Crédit : PA

Si seulement lui et Oussama Ben Laden avaient été éliminés il y a plusieurs décennies.

Mais alors que nous saluons la persévérance des Américains, la présence d’al-Zawahiri en Afghanistan montre à quel point la retraite précipitée du président Biden en 2021 a trahi ce pays.

Les talibans répugnants lui ont dit qu’ils étaient maintenant une équipe plus modérée.

Biden l’a avalé. Puis ils ont renié toutes leurs promesses et supprimé les libertés dont les Afghans avaient joui pendant 20 ans grâce à l’invasion occidentale.

Et le fait qu’al-Zawahiri vivait dans une maison “sûre” à Kaboul prouve ce que nous craignions tous :

Malgré toutes les vies des forces britanniques et américaines sacrifiées, l’Afghanistan est une fois de plus un chaudron d’oppression et un refuge pour les terroristes anti-occidentaux.

FIXER LES BORDURES

NI Rishi Sunak ni Liz Truss ne doivent sous-estimer la fureur des électeurs face aux migrants illégaux traversant la Manche.

Quelque 696 personnes l’ont fait dans la seule journée de lundi. Nos frontières sont tout simplement grandes ouvertes.

La gauche prétend que chaque migrant est un véritable réfugié sans ressources de la guerre ou de la persécution. C’est de la fiction absolue.

Ils prétendent même que la politique d’expulsion du Rwanda a échoué en tant que moyen de dissuasion – alors que tout le monde, les migrants en particulier, sait qu’elle a été bloquée par un juge anonyme de Strasbourg avant qu’elle ne puisse commencer.

Priti Patel veut payer à la France des millions de plus pour surveiller correctement ses côtes. Ne gaspillez pas notre argent, ministre de l’Intérieur. Les Français l’encaissent et se moquent de nous.

Celui qui devient Premier ministre doit donner la priorité au démarrage sérieux du programme rwandais.

Actuellement, nous nourrissons, vêtons et logeons tous ceux qui trichent pour entrer en Grande-Bretagne. Il ravit la gauche aux frontières ouvertes.

Mais ce n’est ni politiquement ni économiquement viable.

BARONS VOLEURS

ÉPARGNEZ une pensée pour le profiteur de guerre Bernard Looney alors que votre facture énergétique annuelle grimpe à 3 700 £ et que son géant pétrolier BP gagne 6,9 ​​milliards de £ en trois mois.

Son industrie, bêle-t-il, est confrontée à un «trilemme» – essayer de fournir une énergie sûre, abordable et à faible émission de carbone.

Que diriez-vous du trilemme domestique auquel les Britanniques seront confrontés cet hiver ? C’est entre manger, se chauffer ou ne pas payer ses factures.

Ni BP ni ses rivaux ne semblent à distance préoccupés par le fait que nos tarifs atteignent des niveaux record jusqu’en 2023 et en 2024 alors qu’ils profitent du génocide de Poutine.

Mais le 5 septembre, notre nouveau PM ferait mieux d’avoir une solution. Des millions de personnes sont désespérées et leur colère est dangereuse.