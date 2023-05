La présence britannique permanente dans l’Indo-Pacifique n’est pas envisagée, déclare le chef de la marine

« Avec respect, compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de demandes sur des ressources rares, la présence de deux patrouilleurs dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique ne semble pas répondre à la marque d’une stratégie globale », a déclaré Brandis. Chargement « Compte tenu également du fait que ce sont en fin de compte des décisions pour les politiciens, pas pour les First Sea Lords, néanmoins, envisagez-vous et la Royal Navy continuera-t-elle la pression sur les gouvernements actuels et futurs[…] pour élever son niveau de présence ? Key a déclaré que sa tâche était de préparer la marine à être déployée si nécessaire. « Je considère qu’il est peu probable que nous ayons un déploiement permanent d’une puissance de combat majeure dans la région », a-t-il déclaré.

« Je suis absolument d’accord avec vous que deux navires de patrouille de 90 mètres couvrant la moitié de la taille de la planète ne sont pas un acte de guerre [but] c’est un acte d’intention », a-t-il déclaré. « C’est une tentative pour une présence cohérente. » L’amiral Sir Ben Key, premier seigneur de la mer, s’adressant à la conférence Sea Power du premier seigneur de la mer à Lancaster House en mai 2023. Crédit: Conseil de géostratégie Key a déclaré aux journalistes après la conférence : « Pour le moment, je n’ai aucune orientation politique pour baser en permanence un transporteur dans la région ». Mais il a déclaré que les nouvelles frégates de type 31, qui devaient être livrées d’ici 2028, seraient le type de navire qui pourrait opérer à l’échelle mondiale et a souligné un récent accord entre la Grande-Bretagne et la France pour créer une « présence persistante du groupe de frappe des transporteurs européens » par co- coordonner le déploiement du porte-avions français Charles de Gaulle avec les deux porte-avions britanniques.

« Il y a clairement une volonté du gouvernement de pouvoir déployer des transporteurs dans la région à l’avenir », a-t-il déclaré. La ministre britannique de l’Indo-Pacifique, Anne Marie Trevelyan, a déclaré à l’auditoire que la région représentait la plus grande opportunité mais aussi les plus grands risques pour le Royaume-Uni. Anne-Marie Trevelyan, ministre britannique de l’Indo-Pacifique. Crédit: Conseil de géostratégie « Pour trop de gens ici en Europe, cela semble loin et peut être ignoré au profit de ces crises tactiques urgentes beaucoup plus proches de chez nous, en Ukraine », a-t-elle déclaré. « Mais cela passe à côté de l’indivisibilité de l’Euro-Atlantique et de l’Indo-Pacifique face aux défis mondiaux. »