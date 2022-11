La préquelle de ‘Yellowstone’ ‘1923’ sort une sombre bande-annonce avec Helen Mirren et Harrison Ford

Préparez-vous pour une nouvelle génération de drames familiaux Dutton.

La bande-annonce de Paramount + pour “1923”, la préquelle dérivée de l’émission à succès “Yellowstone”, est enfin sortie et les fans sont prêts pour une course folle.

L’émission, qui est décrite dans un communiqué de presse comme étant centrée sur “le début du XXe siècle, lorsque les pandémies, la sécheresse historique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression affligent la montagne à l’ouest, et les Duttons qui l’habitent”, est dirigée par Helen Mirren et Harrison Ford, qui joueront Cara et Jacob Dutton.

La nouvelle bande-annonce renforce l’accent mis par “Yellowstone” sur la famille, le personnage de Harrison remarquant : “Vous attaquez ma famille, ce sera la dernière chose que vous ferez.”

Aligné avec la morosité de la période, le personnage de Mirren est vu en train de dire: “La cupidité sera la chose qui nous tuera tous.”

UN PREMIER REGARD SUR HARRISON FORD ET HELEN MIRREN DANS ‘YELLOWSTONE’ PREQUEL ‘1923’

“Yellowstone.”, qui a été créée en 2018, met en vedette Kevin Costner dans le rôle de John Dutton III, le neveu des personnages Jacob et Cara.

Dans une précédente interview avec Vanity Fair, Mirren a expliqué comment elle avait soigneusement développé son personnage.

“L’une des choses que je voulais très fortement, c’est qu’elle parle avec un accent irlandais, pas avec un accent américain. Cela m’a toujours un peu ennuyé avec les westerns que vous ayez tous ces gens qui parlent avec des accents américains modernes alors qu’en fait beaucoup d’entre eux étaient des immigrants assez récents », a-t-elle déclaré.

Mirren a réalisé son souhait. D’après la bande-annonce, il est évident qu’elle a adopté un accent irlandais pour le tournage.

En parlant à Vanity Fair, Ford a décrit son personnage Jacob comme “le dos argenté”.

“Il est responsable de cette branche de la famille. Ce sont deux personnes qui ont un lien très fort l’une avec l’autre et qui font face à des circonstances vraiment compliquées”, a-t-il ajouté à propos de Jacob et Cara.

L’émission sera diffusée le 18 décembre sur Paramount Network ainsi que Paramount +. Sont également présents Darren Mann, Brian Geraghty, Michelle Randolph, James Badge Dale, Aminah Nieves, Marley Shelton et Jerome Flynn.