La préquelle de “Yellowstone” “1923” met en vedette Harrison Ford et Helen Mirren ont rejoint l’émission avant de lire les scripts

Avant la sortie de la série Paramount + de “1923”, Helen Mirren a admis qu’elle avait signé le projet avec Harrison Ford sans avoir lu le scénario au préalable.

Dans le dernier épisode de l’univers “Yellowstone”, Mirren a suivi son instinct et a accepté d’être co-leader avec Ford. Elle a dévoilé sa décision de jouer dans la série.

“Je n’étais pas très familière avec tout ça. Ce qui m’intéressait (‘1923’), j’ai vu ‘1883’, et cette époque de l’histoire américaine m’a toujours vraiment fascinée”, a-t-elle déclaré, selon une interview avec La variété.

Mirren a ajouté que la co-star Ford avait les mêmes sentiments et avait accepté de faire partie de la franchise Taylor Sheridan sans d’abord regarder le scénario.

“Le fait qu’Harrison allait être impliqué était très important pour moi. Nous nous sommes engagés tous les deux sans vraiment lire de scripts”, a-t-elle ajouté.

“Nous ne savions pas vraiment à quoi nous nous inscrivions … les détails de ce à quoi nous nous inscrivions. Nous avions confiance dans les capacités extraordinaires de Taylor en tant qu’écrivain, et nous avons fait un acte de foi.”

Mirren et Ford ont travaillé ensemble pour la première fois il y a près de 40 ans sur “The Mosquito Coast”, un thriller d’aventure qui mettait également en vedette le défunt acteur River Phoenix et était basé sur le roman de Paul Theroux.

La préquelle “1923” est le deuxième spin-off de la série populaire, qui suit la vie de la famille Dutton alors qu’elle dirige le Yellowstone Dutton Ranch. Cette série se concentre sur la famille Dutton qui a survécu au début du XXe siècle, y compris la pandémie de grippe espagnole, la sécheresse historique en Amérique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression.

Mirren et Ford jouent Cara et Jacob Dutton, un couple marié qui gère une ferme familiale dans le Montana. Le couple est confronté à plusieurs défis au cours de son voyage mais est resté résilient tout au long.

“Ils sont ensemble depuis 50 ans. Quand vous passez 50 ans ensemble, surtout dans les circonstances où Cara et Jacob vivent leur vie, cela devient, au mieux, un partenariat égal absolu”, a ajouté Mirren.

“J’aime le fait que c’est ce qui se passe après” et qu’ils ont vécu heureux pour toujours “. Que se passe-t-il ensuite ? J’aime que Taylor ait donné la place et l’espace dans l’histoire pour regarder une relation mature et voir comment cette relation peut réussir ou patauger, et les défis impliqués dans le maintien d’une relation ensemble.

Mirren a déclaré qu’elle appréciait l’écriture de Sheriden dans “1923” parce que les hommes et les femmes ont des partenariats égaux dans la série.

“C’est essentiel”, a-t-elle noté.

“Taylor écrit de grandes femmes. Il n’a aucun préjugé quand il écrit ses personnages féminins, et il y a des personnages féminins vraiment forts dans notre pièce.”

“1923” de Paramount+ sera présenté le 18 décembre.