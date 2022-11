La préquelle de “Yellowstone” “1923”, avec Harrison Ford et Helen Mirren, sort sa première bande-annonce

La série dérivée “Yellowstone”, “1923”, partage sa première bande-annonce officielle dans le prochain épisode de la famille Dutton.

Mettant en vedette Helen Mirren et Harrison Ford, la série présente une famille Dutton du début du XXe siècle luttant contre la Grande Dépression, la prohibition et la pandémie de grippe espagnole dans le Montana, où la famille habite.

La bande-annonce commence par une voix off où une femme dit : “La violence a toujours hanté cette famille”, comme le montre le célèbre Yellowstone Dutton Ranch. Le clip montre une part équitable de violence avec des fusillades, des blessures soignées et la famille Dutton défendant sa terre.

Outre Mirren et Ford, la série met en vedette Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer et Jerome Flynn.

L’émission est le deuxième spin-off de la série populaire, qui suit la vie de la famille Dutton alors qu’elle dirige le Yellowstone Dutton Ranch. Tout au long de l’émission, les téléspectateurs regardent la famille tenter de naviguer dans les relations difficiles entre eux tout en travaillant ensemble pour protéger leur terre.

UN PREMIER REGARD SUR HARRISON FORD ET HELEN MIRREN DANS ‘YELLOWSTONE’ PREQUEL ‘1923’

Plus tôt cette année, Kevin Costner, la star de “Yellowstone”, a expliqué ce qu’il ressentait à l’idée que Ford rejoigne l’univers “Yellowstone” dans le cadre de la série préquelle. Il a dit qu’il n’était pas surpris parce que les acteurs sont attirés par les bons scénarios et que l’écriture sur “Yellowstone” est excellente.

‘YELLOWSTONE’: LE PERSONNAGE DE KEVIN COSTNER JURE EN TANT QUE GOUVERNEUR DU MONTANA DANS LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5

“Je pense que les gens, les acteurs en général, se tournent vers l’écriture”, a déclaré Costner à “Entertainment Tonight”. “Je pense que tant qu’ils vont rester dans ce jeu, vous voulez aller dans un endroit qui vous surprend. Si cela ne vous surprend pas, il est très peu probable que cela surprenne un public.”

Costner a ajouté que les acteurs veulent avoir l’impression que leur travail se connecte avec les téléspectateurs.

“La vérité est que vous ne voulez pas que votre travail soit jetable, et vous aimeriez savoir si les gens ne l’ont pas entendu ici et dire, ‘J’entends toujours quelque chose à ce sujet’, eh bien, vous devez essayer de assurez-vous que lorsqu’ils le voient, il y a quelque chose de spécial”, a déclaré Costner. “Je sais que nous avons créé une série amusante et convaincante qui vous emmène dans des endroits et dans un environnement, dans un monde absolument vivant en Amérique.”

La première préquelle de “Yellowstone”, “1883”, a été créée en décembre 2021, et à peine deux mois plus tard, en février 2022, Paramount + a annoncé que l’émission était éclairée pour une deuxième saison.

“1883” met en vedette le vrai mari et la femme Tim McGraw et Faith Hill dans le rôle du couple marié James et Margaret Dutton. Il suit leur voyage alors qu’ils voyagent de leur domicile au Texas au Montana où ils créent finalement la ferme qui devient le Yellowstone Dutton Ranch que les fans voient la famille opérer à “Yellowstone”.

“Yellowstone” a débuté sa cinquième saison dimanche.

Lori Bashian de Fox News Digital a contribué à ce rapport.