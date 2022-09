Disney a annoncé de nouveaux films et a révélé plus de détails sur les films à venir, avec Mufasa : Le Roi Lion et Peter Pan et Wendy en tête d’affiche de son panel Disney et Pixar Studios vendredi après-midi au Expo D23 à Anaheim, en Californie.

Mufasa : Le Roi Lion racontera l’histoire du père de Simba, qui est devenu orphelin alors qu’il n’était qu’un lionceau. L’histoire d’origine sera racontée en deux temps par Rafiki et Timon et Pumbaa, a déclaré Disney à J23.

Peter Pan et Wendy, annoncés précédemment mais sans aucun détail, traiteront les deux personnages comme “des égaux”, a déclaré Disney vendredi. Il met en vedette Jude Law dans le rôle du capitaine Hook.

“Nous avons pu approfondir un peu plus leur histoire”, a déclaré Law à D23, suggérant que Hook et Pan étaient autrefois amis. Il a également suggéré qu’il jouait “le gentil”. Le film sera diffusé en 2023 sur Disney+.

Disney a également révélé plus de détails sur son prochain film Haunted Mansion basé sur le manège emblématique de Disneyland, annonçant que Jamie Lee Curtis incarnera Madame Leotaqui apparaît pendant l’attraction sous la forme d’une tête dans une boule de cristal.

La bande-annonce de Désenchantéela suite d’Enchanted de 2007 avec Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel, s’est également présenté vendredi lors du panel.

L’action en direct Blanc comme neige film, qui va star Gal Gadot dans le rôle de la Méchante Reinesortira en 2024, a ajouté Disney.

D23 a jusqu’à présent vu Disney annoncer une extension du campus Avenger de Disneylandla Dernière bande-annonce de Hocus Pocus 2un bande-annonce de La Petite Sirènede Pixar À l’envers 2un nouvelle animation Disney appelée Iwájú et plus.