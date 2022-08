La préquelle de “Game Of Thrones” “La Maison du Dragon” est diffusée trois ans après que Bran The Bamboozler ait arnaqué tout le monde pour la couronne

“Game of Thrones” est de retour (enfin, un peu)

Étaient toujours salé sur la conclusion universellement calomniée de “Game of Thrones” – sans doute le plus grand spectacle de tous les temps – qui nous a laissé avec Bran The Bamboozler comme roi après avoir arnaqué les 7 royaumes depuis son fauteuil roulant en bois.

Maintenant, trois ans plus tard, nous avons plus de dragons, de drames familiaux désordonnés et de batailles sanglantes avec “House of the Dragon” (basé sur George R.R. Martin‘Fire & Blood’) qui se déroule 200 ans avant les événements de ‘Game of Thrones’ et raconte l’histoire de la maison Targaryen.

Regardez la promo officielle ci-dessous :

Les stars très attendues de la série HBO Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma d’Arcy, Steve Toussaint, Ève Meilleur, Fabien Franck, Sonoya Mizunoet Rhys Ifan.

“La décision était en quelque sorte prise pour nous: George voulait vraiment raconter cette histoire”, a déclaré le co-showrunner Miguel Sapochnik dans un entretien avec le New York Times. De toutes les histoires qui ont été un peu racontées, c’est la plus proche de la série originale dans le ton. Il traite des Targaryen et de leur dynastie, il est donc accessible à cet égard. Il contient plus de dragons. Les gens diront qu’ils n’aiment pas les dragons et qu’ils ne surveillent pas les dragons, mais ils aiment les dragons, ils aident.

Son partenaire de showrunning Ryan Condal est intervenu en disant: «Celui-ci a eu le plus de résonance avec la série originale, quand on voit Daenerys après la chute de l’empire. Elle parcourt l’Orient en s’appuyant sur la gentillesse d’étrangers, ou peut-être sur la cupidité d’étrangers qui veulent la mettre sur le trône pour s’enrichir. Sa mémoire, les histoires qu’on lui a racontées sur la hauteur de Targaryen, la ville brillante sur la colline – c’est cette histoire.

Serez-vous à l’écoute de “House of the Dragon” (tous les dimanches à 21 h ET/PT sur HBO/HBO Max) ? Dites-nous ci-dessous et profitez des tweets / mèmes les plus drôles de la première sur le flip.