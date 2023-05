La préquelle de Game of Thrones est interrompue alors que la grève des écrivains hollywoodiens se poursuit

L’écriture d’une prochaine préquelle de Game of Thrones a été interrompue et la production de la dernière saison de Stranger Things a été interrompue, alors qu’une grève de près d’une semaine par des milliers d’écrivains de cinéma et de télévision s’est propagée à Hollywood.

Dans un article de blog, l’auteur de Game of Thrones, George RR Martin, a déclaré que la salle de l’écrivain pour A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight – pour le service de streaming Max – avait été « fermée pendant la durée de la grève » par la Writers Guild of America (WGA). « Je ne suis pas à Los Angeles, donc je ne peux pas marcher sur une ligne de piquetage comme je l’ai fait en 1988, mais je veux déclarer publiquement mon soutien total, complet et sans équivoque à ma guilde », a-t-il écrit.

Dans un post ultérieurMartin a déclaré que le problème le plus important de la grève actuelle était la prolifération des « mini-salles », qui rendent beaucoup plus difficile pour les nouveaux jeunes écrivains de passer à l’étape suivante d’une émission après son feu vert.

Martin a décrit les mini-salles comme une « abomination » qui interrompt le même pipeline de talents dont il a bénéficié dans son premier rôle télévisé dans Twilight Zone. « Si les Story Editors de 2023 ne sont pas autorisés à acquérir une expérience de production, d’où les studios pensent-ils que les Showrunners de 2033 vont venir? » il a écrit.

La WGA s’est mise en grève le 2 mai après avoir échoué à conclure un nouvel accord de travail avec des salaires plus élevés de la part de studios hollywoodiens tels que Netflix Inc et Walt Disney Co. Les studios ont déclaré avoir fait une offre « généreuse » pour augmenter la rémunération.

Les talk-shows de fin de soirée sont immédiatement devenus sombres, et certaines séries télévisées et films ont suivi. Dimanche, les scénaristes et créateurs du hit de Netflix, Stranger Things, ont annoncé que la production était interrompue : « L’écriture ne s’arrête pas lorsque le tournage commence », ont-ils déclaré sur Twitter. « Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec notre incroyable distribution et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. »

Le film Marvel Blade, avec Mahershala Ali, s’est également arrêté juste avant le début du tournage.

Le mois dernier, The Hedge Knight a été présenté par les dirigeants de Warner Bros comme l’un des spectacles phares en développement pour Max, le nouveau nom de ce qui avait été HBO Max.

La série se déroule 100 ans avant les événements de Game of Thrones, une époque où la lignée Targaryen détient le trône de fer, et se concentre sur un jeune chevalier et son écuyer. Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Sur son blog, Martin a déclaré que le tournage de la deuxième saison de House of the Dragon, une autre préquelle de Game of Thrones, avait commencé en avril et se poursuivrait à Londres et au Pays de Galles. Les huit épisodes ont déjà été écrits et révisés, a-t-il déclaré.

On ne sait pas combien de temps durera la grève. Aucune nouvelle discussion n’est prévue entre la WGA et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe négociant au nom des studios.

« Peut-être que les membres de l’AMPTP reviendront à la raison demain et offriront des concessions significatives, et le tout pourra être conclu la semaine prochaine », a déclaré Martin. « Je ne parierais pas le ranch là-dessus, cependant … Je n’ai jamais vu la Guilde aussi unie qu’elle l’est maintenant. »