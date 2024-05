La préquelle de Fury Road concerne

La grande image George Miller anticipe déjà avec au moins un autre

Toujours une longueur d’avance, Mad Max créateur d’univers, Georges Miller, dit qu’il est déjà verrouillé et chargé d’au moins une autre histoire du désert dystopique. Le dernier film du réalisateur, Furiosa : Une saga Mad Max Il se peut qu’il ne fasse pas tourner ses moteurs et n’entre dans les cinémas que ce vendredi 24 mai, mais Miller dit que lui et ses collaborateurs sont prêts à avoir une idée de ce qui pourrait éventuellement être le prochain opus de la franchise. Lors d’un entretien avec Collider’s Steve Weintraub avant de se diriger vers le festival du film de Cannesoù l’image a célébré sa première mondiale la semaine dernière, Miller a parlé de la prochaine histoire qu’il souhaite raconter.





Le réalisateur a révélé que le processus créatif derrière la création Mad Max : La route de la fureur sur grand écran impliquait de former une histoire non seulement sur Furiosa (qui sera vue dans le prochain film), mais aussi sur l’endroit où se trouvait Max avant les événements de 2015. Production dirigée par Charlize Theron et Tom Hardy. Répondant à une entreprise « Oui, nous le faisons », lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait des idées potentielles pour les versements futurs, Miller a expliqué :





« Principalement parce que raconter l’histoire de

Route de la fureur

qui se produit sur une période de temps très comprimée, on pourrait affirmer que le premier acte de

Route de la fureur

et le dernier acte sont joués presque en temps réel pendant trois jours afin de raconter cette histoire en courant. En reprenant toute l’histoire, toute l’exposition en cours de route, tous ceux qui travaillaient sur le film – pas seulement les voitures, mais tous les concepteurs, tous les accessoiristes, tout le monde – ont dû comprendre la trame de fond très intimement pour qu’elle soit cohérente. . Il s’avère donc que nous avons dû écrire l’histoire de Furiosa et des 18 ans avant de la rencontrer dans

Route de la fureur

.

Nous avons également dû écrire l’histoire de l’année de Max l’année précédant notre rencontre dans



Route de la fureur



.

Donc, nous avons cette histoire. Nous avons écrit cela sous forme de roman, Nico Lathouris et moi, et c’est donc l’histoire que nous n’avons pas encore racontée.





Quel est le lien entre « Furiosa : A Mad Max Saga » et « Mad Max : Fury Road » ?





Comme l’a dit Miller, le film préquel qui sort dans les cinémas ce week-end donnera au public une idée de ce que le personnage rendu célèbre par Theron a fait pendant toutes ces années avant de s’enfuir avec cinq de ses membres. Joe Immortel(Hugh Keays-Byrne) épouses en quête de retour à The Green Place. En vedette Anya Taylor-Joy en tant que méchant titulaire, le film fera la lumière sur quand et comment Furiosa a été kidnappé, confiné, a perdu un bras, a obtenu un remplacement robotique et s’est retrouvé dans la Citadelle. L’actrice joue ci-contre Chris Hemsworth, qui apparaît comme le méchant Dementus dans le dernier projet de Miller, plein d’adrénaline et palpitant.

Furiosa : Une saga Mad Max L'histoire d'origine de la guerrière renégat Furiosa avant sa rencontre et son équipe avec Mad Max. Date de sortie 24 mai 2024 Directeur Georges Miller Écrivains George Miller, Nick Lathouris Studio(s) Photos du Village Roadshow, Kennedy Miller Mitchell Distributeur(s) Warner Bros. Suite(s) Mad Max : La route de la fureur Franchise(s) Mad Max

