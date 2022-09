La préquelle de “Bridgerton” révèle le premier regard sur la jeune reine Charlotte

Il n’y a pas d’échappatoire au mariage pour la star du prochain spin-off de Bridgerton. India Amarteifio tente d’escalader un mur en tant que jeune reine Charlotte, se heurtant au jeune roi George III de Corey Mylchreest dans un premier clip de la prochaine série préquelle qui a chuté lors de l’événement mondial des fans de Netflix, Tudum, samedi.

Bridgerton saison 2 est revenu en mars et la saison 3 est en route. En attendant, les fans peuvent profitez de ce look au spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story . Golda Rosheuvel reprend son rôle de reine aînée avec Adjoa Andoh et Ruth Gemmell dans le rôle de Lady Agatha Danbury et Lady Violet Bridgerton. Mais le gros de la série se déroule des décennies plus tôt et se concentre sur la montée en puissance du futur monarque.

Outre Bridgerton, vous connaissez peut-être Charlotte du film de 1994 La folie du roi George, dans lequel elle a été jouée par Helen Mirren.

Le vrai Charlotte de Mecklembourg-Strelitz était la fille adolescente d’un duc allemand qui a épousé George, 22 ans, en 1761.

Au début, Charlotte ne parlait pas anglais, un détail que le nouveau spectacle passe clairement sous silence. Elle a également eu une relation difficile avec sa stricte belle-mère, jouée dans la série par Michelle Fairley (Catelyn Stark de Game of Thrones).

