La préparation du mariage de Parineeti Chopra-Raghav Chadha en photos

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier cette semaine et le couple s’est rendu à leur destination de mariage aujourd’hui. Le couple a été photographié à l’aéroport d’Udaipur ce matin. Les cérémonies de mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha auront lieu au Taj Lake Palace et au Leela Palace. Pendant ce temps, à l’aéroport, un tapis rouge a été déroulé, des compositions florales et une photo géante du couple ont été placées pour un accueil grandiose. Les festivités du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont commencé par un Ardas cérémonie à Delhi, qui a été suivie d’une soirée soufie en début de semaine. Ils se sont fiancés en présence de membres de leur famille et d’amis en mai à la maison Kapurthala de Delhi.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha, bienvenue à Udaipur :

Faites place au ladkiwale. La famille de Parineeti Chopra photographiée à l’aéroport d’Udaipur.

Voici quelques photos du lieu du mariage :

Scènes de l’aéroport d’Udaipur de ce matin ici :

ICYMI, quelques aperçus de la superbe vue nocturne de la salle – le tout illuminé.

Après le Ardas cérémonie mercredi, une soirée soufie musicale a été organisée à Delhi. Priyanka, la cousine de Parineeti Chopra, était MIA lors de la cérémonie. Cependant, sa mère Madhu Chopra et son frère Siddharth ont assisté à la cérémonie organisée à Delhi. Le joueur de cricket Harbhajan Singh figurait également sur la liste des invités.

À propos du grand jour de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Les festivités de la journée débuteront le 24 septembre avec le spectacle de Raghav Chadha Sehrabandi cérémonie dans l’après-midi au luxueux Taj Lake Palace. Le Baarat quittera le Taj Lake Palace vers 14h00. Selon des sources, Raghav Chadha emmènera son baraat de l’hôtel Lake Palace à l’hôtel Leela Palace en bateau. La cérémonie principale, comprenant le Jaïmala, Pheras et le vidai devraient se terminer vers 18h30.

La dernière étape des festivités du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha sera un grand gala de réception, qui aura lieu dans la cour du Leela Palace.