La préparation de la rentrée scolaire devrait inclure un rappel sur les choix de vie sains

« Des études montrent que l’expérimentation de l’alcool commence dès l’âge de 13 ans et que l’exposition au cannabis commence dès l’âge de 14 ans », déclare Chantal Vallerand, directrice générale de Drug Free Kids Canada. « Cela peut être difficile à lire, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Des études montrent également que les parents sont une source fiable d’informations pour les jeunes adolescents et même les jeunes adultes. Cela signifie que vous avez beaucoup d’influence sur vos enfants et sur la façon dont ils traversent leur adolescence.

Préparez vos enfants au succès cet automne en créant un dialogue ouvert sur la consommation de drogues et d’alcool. Créer un environnement sûr pour que les enfants et les adolescents puissent poser des questions difficiles est l’un des meilleurs moyens de les aider à faire des choix sains cette année scolaire.

Les conversations adaptées à l’âge sur la consommation de substances devraient commencer bien avant l’adolescence, dit Vallerand.

« Commencez tôt à adopter des habitudes saines en apprenant aux tout-petits que même si les vitamines et les médicaments ont bon goût et sont importants pour les garder en bonne santé, ils peuvent aussi les rendre malades s’ils sont pris sans votre permission », explique Vallerand.

Au moment où les enfants entrent à la maternelle, ils devraient être capables d’identifier les produits ménagers dangereux.

« Lorsque vous parlez des étiquettes d’emballage avec des images telles que « risque d’incendie », « toxique », « corrosif » ou « explosif », essayez d’utiliser des mots comme « blesser », « brûler » ou « piquer » pour qu’ils sachent ce que ces étiquettes signifie », dit Vallerand. « Assurez-vous également de placer les produits nocifs et tous les médicaments dans un endroit sûr, afin qu’ils ne soient pas accessibles aux jeunes enfants. »

Les parents et les tuteurs peuvent commencer une communication plus honnête et factuelle à l’âge de neuf ans.

«Lorsque vous entamez des conversations plus sérieuses, rappelez-vous que les tactiques de peur ne fonctionnent généralement pas», explique Vallerand. « Tenez-vous en aux faits, gardez des conversations légères et décontractées. L’objectif est de créer un environnement sûr autour de ces sujets afin qu’ils se sentent à l’aise de revenir vers vous avec de futures questions.

Créer un plan de prévention de la consommation de substances

« La consommation de substances masque souvent des luttes sous-jacentes avec des mécanismes d’adaptation sains », explique Vallerand. « Un bon plan de prévention devrait inclure l’aide à votre adolescent pour qu’il trouve des mécanismes d’adaptation sains au stress. Si votre adolescent montre des signes de problèmes de santé mentale, envisagez de lui demander un soutien extérieur le plus tôt possible.

La recherche montre que 49% des adolescents qui ont admis avoir utilisé des médicaments en vente libre sans ordonnance disent les avoir obtenus à la maison, en raison directe du fait que les parents et les tuteurs n’ont pas sécurisé les médicaments. Un mythe dangereux chez les jeunes est que les pilules prises à la maison sont plus sûres que les drogues illicites.

«Rappelez à vos adolescents que tous les types de médicaments en vente libre, y compris les analgésiques, les médicaments sur ordonnance et les médicaments naturels, sont dangereux s’ils sont mal utilisés», explique Vallerand. « Gardez-le en toute sécurité dans votre maison en tout temps et rapportez tout médicament inutilisé ou périmé à votre pharmacie locale »

Accompagnement des parents et des jeunes

Renseignez-vous afin d’être prêt à répondre aux questions de vos enfants sur les drogues et l’alcool. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour éduquer et soutenir votre enfant en ligne sur Drugfreekidscanada.org.

Vous craignez que votre enfant ne soit déjà en train d’expérimenter ? Trouvez de l’aide par téléphone au 1-866-381-1511 ou par chat en direct en ligne ici. Le centre de soutien aux parents de Drug Free Kids Canada est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant des réponses à toutes vos questions et préoccupations.

Pour plus d’informations, visitez drugfreekidscanada.org et suivez-les sur Facebook, Instagram et Youtube pour un soutien et des ressources supplémentaires.

