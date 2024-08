La préparation aux incendies de forêt à Santa Fe commence à la maison

25 août — Bien qu’elle ait travaillé pour le National Park Service pendant de nombreuses années, Cynthia Garrett a déclaré qu’elle n’avait jamais vraiment pensé à son propre risque d’incendie de forêt.

Cynthia et Bobby Garrett ont déménagé à Santa Fe depuis Evergreen, Colorado, en 2019. Il y a plusieurs années, elle a décidé de demander une inspection par le service d’incendie de Santa Fe de la maison en stuc magnifiquement paysagée du couple située sur une colline au-dessus de Cerro Gordo Road.

La visite de Porfirio Chavarria, spécialiste de l’interface forêt-urbain du service d’incendie, a suscité quelques changements.

Plusieurs pignons situés à l’intérieur de la clôture ont été abattus pour limiter le risque de propagation des flammes de la végétation vers la maison. Une porte de garage en bois a été remplacée par une porte en métal. Une bonbonne de propane de rechange a été déplacée du gril dans la cour arrière vers le garage. Une pelouse dans la cour arrière a été remplacée par du gravier.

Une clôture en bois menant à la maison a été retirée et remplacée par une clôture en stuc, « et elle a l’air bien meilleure, pour être honnête », a déclaré Cynthia Garrett lors d’une récente visite de retour de Chavarria pour évaluer la propriété.

Santa Fe n’a pas connu d’incendie majeur depuis de nombreuses années, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas : une grande partie de la ville est située sur des terres considérées comme à haut risque d’incendie.

C’est particulièrement le cas pour les parties de la ville situées dans l’interface entre les zones sauvages et urbaines, qui est la zone de transition entre les terres inoccupées et les terres développées, où les maisons et autres structures se mêlent à la végétation qui pourrait servir de combustible pour les feux de forêt.

Les côtés nord et est de la ville présentent le risque d’incendie le plus élevé, mais plus de la moitié de Santa Fe est considérée comme se trouvant dans l’interface entre les zones sauvages et urbaines, a déclaré Freddie Martinez, chef adjoint du service d’incendie de Santa Fe. Les feux de prairie ne présentent peut-être pas autant de risques pour les habitations que les feux de forêt, mais ils peuvent se propager très rapidement s’ils ne sont pas immédiatement maîtrisés.

« Nous sommes très agressifs dans notre lutte contre les feux de broussailles, surtout au niveau des herbes », a-t-il déclaré.

Malgré les avertissements de Chavarria, Garrett n’a pas pu se résoudre à faire certaines choses, notamment tailler un cèdre bleu pleureur de l’Atlas qui encadre la porte d’entrée de la maison et enlever les vignes qui s’enroulent autour des chevrons à l’extérieur de l’une des entrées de sa maison.

« Vous allez vivre avec un certain risque – c’est à vous de décider quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter », a-t-elle déclaré.

Garrett est devenu un ardent défenseur de la prévention des incendies de forêt au sein de la Canyon Road Neighborhood Association, qui est l’une des zones les plus exposées aux incendies de la ville.

L’association a organisé une réunion ce printemps avec le directeur du Bureau de gestion des urgences de la ville, Brian Williams, à laquelle ont participé 60 personnes, et les informations du service d’incendie sont régulièrement envoyées par courrier électronique à la newsletter de 500 personnes du quartier.

C’est ce genre d’effort de prévention à l’échelle du quartier que le service d’incendie de Santa Fe espère encourager dans le cadre de sa campagne en cours visant à sensibiliser davantage les résidents au risque d’incendie de forêt.

« Les incendies affectent les communautés, pas seulement les propriétés individuelles », a déclaré Chavarria.

La ville a pris un certain nombre de mesures au fil des ans pour mieux se préparer, notamment en faisant passer sa division de lutte contre les incendies de forêt d’un statut saisonnier à un statut permanent au cours de l’année dernière.

« Le risque a augmenté tout au long de l’année… nous avons décidé de les consacrer à temps plein », a déclaré Martinez.

En plus de l’éducation communautaire, la ville propose également des accords d’atténuation des incendies de forêt, dans le cadre desquels les pompiers éclairciront gratuitement les arbres sur les propriétés résidentielles en échange de l’enlèvement des branches coupées par le résident.

L’un des plus grands risques d’incendie dans les maisons est la propagation des braises sur le combustible, a déclaré Chavarria. Certaines personnes, comme les Garrett, seront toujours en danger en raison de l’endroit où elles vivent. Mais les efforts d’atténuation peuvent avoir un impact significatif, en réduisant les risques que leur maison soit victime d’un incendie.

Selon les responsables des pompiers, l’une des choses les plus simples que les habitants de Santa Fe peuvent faire pour se préparer aux incendies de forêt est de s’inscrire à Alert Santa Fe, qui fournit aux abonnés des alertes d’urgence, des informations sur les incendies de forêt et des notifications de conditions météorologiques extrêmes.

Lorsque les gens s’inscrivent, a déclaré Chavarria, ils peuvent fournir à la ville des informations sur leur propriété qui peuvent devenir pertinentes en cas d’incendie de forêt ou d’urgence médicale, par exemple s’ils ont des animaux domestiques ou prennent certains médicaments.

« Lorsqu’ils appellent le 911, ces informations apparaissent sur les écrans des répartiteurs ; ceux-ci les voient et peuvent les transmettre à la personne qui répond aux appels », a-t-il déclaré.

Actuellement, seulement 5 193 habitants de la ville et 14 401 personnes dans tout le comté sont enregistrés auprès d’Alert Santa Fe, selon les chiffres récents fournis par le Bureau de gestion des urgences de la ville.

Mais ce n’est pas le seul moyen par lequel la ville peut joindre les habitants en cas d’urgence. Williams a déclaré que la ville peut également envoyer des messages via un système d’alerte d’urgence géré par le gouvernement fédéral, qui fonctionne de manière similaire aux alertes AMBER.

« Nous aimerions voir plus de participation à Alert Sante Fe, mais ce n’est pas comme si les gens ne participaient pas, ils ne recevraient pas le message », a-t-il déclaré.

Williams a déclaré que sa principale priorité en matière d’incendies de forêt est « la détection et la suppression rapides ».

« L’atténuation des risques est une bonne chose, mais pour nous protéger des incendies, nous devons savoir quand un incendie s’est déclaré et l’éteindre rapidement », a déclaré Williams.

À cette fin, le Bureau de gestion des urgences envisage d’acheter une caméra infrarouge qui serait installée au barrage Nichols et qui pourrait détecter les changements de température dans le bassin hydrographique, l’une des zones les plus critiques pour la ville en matière de protection contre les incendies de forêt. Williams l’a décrite comme une « tour de surveillance électronique des incendies ».

Martinez a déclaré que les pompiers de la ville sont polyvalents et travaillent en collaboration avec la division des zones sauvages, et sont également déployés sur les incendies dans d’autres parties de l’État pour augmenter leur niveau de formation. Plus tôt cet été, certaines équipes se sont rendues sur les incendies de Salt et South Fork dans la région de Ruidoso.

Martinez a déclaré que les récents incendies au Nouveau-Mexique, notamment l’incendie dévastateur de Hermits Peak/Calf Canyon en 2022, ont conduit les habitants de Santa Fe à être plus conscients que par le passé du risque d’incendie de forêt. Cependant, il a déclaré que les résidents et les pompiers peuvent encore faire davantage pour s’assurer que la ville est préparée.

« Nous sommes prêts et préparés à tout ce qui va arriver, mais on n’est jamais assez prêt », a-t-il déclaré.

Lors de la visite de Chavarria, Garrett l’a remercié pour tout ce que les pompiers font pour rester préparés dans les coulisses.

« C’est peut-être votre travail, mais c’est notre vie et nos biens qui sont en jeu », a-t-elle déclaré.