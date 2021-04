L’Australie a conservé les cendres en 2019 en dessinant la série avec l’Angleterre

Le sélectionneur en chef australien Trevor Hohns a admis être « très préoccupé » car les hommes de Tim Paine risquent de se retrouver sous-préparés pour la série Ashes contre l’Angleterre plus tard cette année.

Un match unique contre l’Afghanistan en novembre sera le premier test de l’Australie après avoir perdu le trophée Border-Gavaskar contre l’Inde en janvier de cette année.

Interrogé sur le manque de matches avant la série lors d’une conférence de presse vendredi, Hohns a déclaré: «Très inquiet à ce sujet, il ne fait aucun doute.

« J’espère qu’il y aura beaucoup de cricket Shield, et je crois qu’il y en aura, programmé avant le premier match de test.

« Cependant, cela n’aidera pas certains de nos joueurs car j’espère qu’ils seront pleinement engagés dans la Coupe du monde T20, en particulier ceux qui jouent ce format pour nous également. »

L’Angleterre, en revanche, a disputé six tests en Asie, deux au Sri Lanka et quatre en Inde, cette année, et accueillera également la Nouvelle-Zélande pour une série de deux matches en juin avant d’affronter à nouveau l’Inde en août.

L'entraîneur-chef de l'Angleterre Chris Silverwood a déclaré que la série de tests à domicile de cet été contre l'Inde préparera son équipe pour les Cendres de cette année en Australie

« L’Angleterre joue certainement beaucoup de test de cricket et nous n’avons pas beaucoup de choses à faire. Alors oui, c’est un peu inquiétant », a déclaré Hohns.

Le calendrier serré des matchs mettra une fois de plus l’accent sur la charge de travail des quilleurs rapides, et Hohns a laissé entendre que l’Australie pourrait faire tourner ses rapides pour en tirer le meilleur parti.

« Nous ne pouvons pas leur demander de reculer continuellement, jour après jour et match de test après match de test et de bol beaucoup d’overs. Il est naturel qu’ils vont se fatiguer », at-il ajouté.

« Bien sûr, ils peuvent se sentir bien eux-mêmes, mais nous devons vraiment surveiller cela un peu plus dur. »