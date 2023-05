La Premiership écossaise battra le record de fréquentation pour la plupart des fans

La Premiership écossaise battra mercredi son record officiel de fréquentation d’une saison. Jusqu’à présent, un nombre incroyable de 3 629 874 fans ont acheté des billets et assisté à des matchs de haut niveau écossais au cours de la campagne en cours. Cela signifie qu’un peu plus de 9 000 supporters doivent assister à six matches de championnat mercredi pour battre le record.

Le précédent record de fréquentation de la Premiership avait été établi lors de la saison 2018/19 avec 3 639 331 fans au total. Néanmoins, la ligue atteindra un nouveau record avec aisance cette saison. En plus des six rencontres prévues pour mercredi, il reste encore une autre série de matchs au programme. Il y a aussi six matchs de plus ce week-end.

La Premiership écossaise ravie du record de fréquentation

« C’est formidable de voir que nos clubs en Premiership cinch sont sur la bonne voie pour établir un nouveau record de fréquentation de la SPFL », a déclaré le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster. « C’est extrêmement encourageant de voir nos foules continuer à se renforcer, étant donné l’importance de l’argent de la porte pour notre jeu au nord de la frontière. »

« Les supporters qui assistent à nos matchs contribuent à créer l’atmosphère unique qui rend nos matchs si captivants, et j’espère qu’ils attendent avec impatience les nombreux matchs importants de la division ce soir. »

Quelques matches écossais clés de la programmation de mercredi

Parmi les matchs à jouer mercredi, citons un affrontement massif entre les Rangers et les Hearts. L’équipe visiteuse des Hearts n’est actuellement qu’à deux points de la troisième place et d’une meilleure phase de qualification européenne.

Il y a également un match important au bas du tableau établi pour mercredi également. Les habitants de la cave Dundee United peuvent potentiellement sortir de la dernière place avec une victoire contre Kilmarnock. Il y a même une chance que Dundee puisse dépasser ses adversaires dans le tableau s’il gagne par trois buts.

Selon Le héraut, la fréquentation moyenne des matches de Scottish Premiership cette saison par tour est actuellement de plus de 100 000 fans. Il s’agit de la plus forte fréquentation par habitant de tout le football européen au cours de la campagne en cours.

PHOTO : IMAGO / PA Images