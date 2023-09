La première zone rouvrira aux résidents de Lahaina la semaine prochaine | Actualités, Sports, Emplois

Les nouvelles de Maui

Les résidents de Kaniau Road à Lahaina seront autorisés à regagner leurs propriétés à partir de la semaine prochaine, a annoncé le comté de Maui.

Kaniau Road, dans la zone 1C, est la première zone à être autorisée à rentrer alors que le comté entame le long processus consistant à ramener les résidents pour vérifier leurs maisons et trouver une fermeture à la suite des incendies de forêt du mois dernier qui ont détruit une grande partie de la ville.

« Le processus de dégagement de chaque zone pour la réentrée est complexe pour garantir que nous faisons tout notre possible pour maximiser la sécurité et le bien-être du public alors que les résidents accèdent à une zone sinistrée qui contient des conditions dangereuses », Darryl Oliveira, administrateur par intérim de la Maui Emergency Management Agency, a déclaré mercredi soir dans un communiqué de presse.

Au total, 17 zones primaires et 83 sous-zones ont été établies pour les 2 170 acres de la zone d’impact de Lahaina de 5 milles. Les zones résidentielles doivent faire l’objet d’examens de sécurité et d’autorisations par les agences et services publics du comté, de l’État et fédéraux avant que la réentrée puisse être accordée.

Des laissez-passer pour véhicules délivrés par le comté seront nécessaires pour accéder à une zone rouverte. Deux laissez-passer pour véhicules seront offerts aux propriétaires et deux laissez-passer pour véhicules seront disponibles par logement locatif. Une fois qu’une zone est annoncée pour la réentrée, les propriétaires et les locataires de la zone peuvent faire une demande en personne pour vérifier leur propriété ou leur occupation et récupérer leurs laissez-passer de véhicule. À ce moment-là, des équipements de protection individuelle optionnels seront distribués. Les propriétaires et les résidents titulaires d’un laissez-passer peuvent amener toute personne de leur choix dans leur véhicule.

Les demandes de laissez-passer pour véhicules et la distribution sur place auront lieu de 8 h à 15 h le vendredi, de 8 h à 16 h le samedi et de 8 h à 16 h le dimanche au centre civique de Lahaina.

Les propriétaires et les résidents de Kaniau Road qui obtiennent des laissez-passer pour véhicules seront autorisés à entrer dans la zone de 8 h à 16 h lundi et mardi.

Toutes les voies d’accès aux zones seront dégagées pour les résidents et les propriétaires. Pendant les deux premiers jours de rentrée, l’accès à Kaniau Road, à la sortie de l’autoroute Honoapiilani, se fera uniquement en tournant à droite. Après mardi, l’entrée se poursuivra uniquement pour le trafic local.

« Le processus de réentrée est conçu pour ceux qui ont besoin de retourner dans leurs propriétés et leurs foyers, et par respect pour tout ce qu’ils ont souffert, les résidents de la zone rouverte se verront accorder le premier accès à leur propriété avec un niveau élevé de sécurité. niveau de soutien pendant les deux premiers jours de retour, y compris l’eau, l’ombre, les stations de lavage, les toilettes portables, les soins médicaux et de santé mentale, le transport MauiBus depuis les refuges des hôtels locaux et l’assistance linguistique », dit Oliveira.

Les documents suivants peuvent être utilisés pour vérifier la propriété ou l’occupation d’une propriété afin de recevoir un laissez-passer :

• Acte de propriété ou titre de propriété indiquant clairement le nom du résident en tant que propriétaire du bien.

• Factures de services publics tels que l’électricité, l’eau ou le gaz, adressées au nom du résident et à l’adresse de la propriété. Ces factures doivent être récentes et montrer une utilisation cohérente.

• Les dossiers d’impôt foncier indiquant le résident comme propriétaire foncier. Pour accéder aux dossiers fiscaux du comté, visitez www.mauipropertytax.com.

• Contrat de location avec le nom du locataire, le nom du propriétaire et l’adresse de la propriété.

• Permis de conduire d’Hawaï avec l’adresse actuelle du résident.

• Immatriculation du véhicule pouvant indiquer l’adresse de la propriété.

• Carte d’enregistrement des électeurs indiquant l’adresse du résident à Lahaina.

• États financiers envoyés à l’adresse Lahaina du résident.

À mesure que les zones seront jugées prêtes à rentrer, des annonces seront publiées sur www.mauirecovers.org, ainsi que par le biais de communiqués de presse, a indiqué le comté.

Les colis déclarés prêts à être rentrées ont été soumis à des inspections par l’Agence américaine de protection de l’environnement pour les matières dangereuses, la Division des autoroutes du comté de Maui pour la sécurité de l’accès routier, le Corps des ingénieurs de l’armée américaine pour la sécurité structurelle, le Département de l’approvisionnement en eau du comté de Maui pour la qualité de l’eau et des égouts. fonctions et inspections de sécurité des conduites électriques et de gaz par Hawaiian Electric et Hawaii Gas.

Les plans de rentrée seront soumis aux conditions météorologiques et pourront être ajustés ou modifiés si les conditions le justifient.

« Alors que nous traversons la tragédie de la catastrophe, ce processus de réentrée géré donnera aux résidents une chance de tourner la page » » a déclaré le maire Richard Bissen dans un communiqué. « Nous savons à quel point cela signifie pour les personnes concernées et je suis reconnaissant aux agences des niveaux des comtés, des États et du gouvernement fédéral – ainsi que de nombreux groupes à but non lucratif – qui ont travaillé sans relâche pour pouvoir atteindre cette étape importante. »

Des informations sur le retour en toute sécurité dans une propriété, l’eau potable et les eaux usées, les cartes et données, l’élimination des débris d’incendie, les phases de récupération, l’aide financière et au logement et le soutien aux entreprises sont également disponibles sur www.mauirecovers.org.













