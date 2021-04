C’est la première fois qu’une vue complète à 360 degrés de l’anneau de poussière orbitale de la planète Vénus est enregistrée. De la NASA Sonde solaire Parker a été lancé dans l’espace dans le but d’étudier la couronne solaire et les vents solaires et de capturer des images de l’anneau de poussière de Vénus à l’aide de l’instrument Wide-field Imager de l’engin spatial.

Les images capturées avec «lumière blanche» révèlent une bande de particules s’étendant entièrement le long de la trajectoire de la planète autour du Soleil. La sonde solaire Parker a enregistré la vue complète à 360 ° lorsqu’elle a effectué des manœuvres de roulis pour gérer son élan en route vers son prochain survol solaire. Le changement d’orientation de ses caméras a permis aux scientifiques de remarquer l’anneau de poussière statique. Les scientifiques ont également estimé que la poussière le long de l’orbite de Vénus est environ 10% plus dense que dans ses régions voisines.

Ces images uniques ont donné aux scientifiques un succès sans précédent sur les anneaux de poussière de Vénus, car c’est ce qu’ils visaient lors de missions précédentes depuis les sondes Helios dans les années 1970 et de multiples autres observations des sondes jumelles de l’Observatoire des relations solaires terrestres (STEREO) de la NASA de 2007 à 2014.

Les chercheurs, tout en examinant les images, ont d’abord pensé que l’anneau était une banderole, une structure coronale qui brille. Mais plus tard, j’ai découvert que la bande brillante était un anneau de poussière de Vénus similaire aux orbites de plusieurs objets planétaires connus pour avoir une bande d’anneaux de poussière circumsolaire. Semblable à l’anneau terrestre et à l’anneau ostensible de Mercure, il se composait de particules microscopiques qui seraient issues du nuage qui a formé notre système solaire ou qui s’est formé en raison de l’effondrement continu des comètes et de la collision d’astéroïdes.

Les nouvelles images ont été publiées dans Le journal astrophysique le 6 avril.

Les chercheurs s’attendent à faire les premières observations d’une autre zone sans poussière présumée depuis longtemps près de la région proche du Soleil alors que Parker Probe se rapproche de l’étoile. On pense que la zone près du Soleil est exempte de poussière en raison de la vaporisation qui se produit en raison de la chaleur intense autour du Soleil. Les scientifiques ont bon espoir pour leur prochaine découverte remarquable, comme Parker Solar Probe l’a déjà laissé entendre de loin. Ce serait extrêmement important en astrophysique pour décoder plus d’études sur des objets éloignés.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici