Un nouveau rapport est apparu aujourd’hui pour étayer les affirmations les plus récentes selon lesquelles Apple a conclu un accord avec Kia pour fabriquer sa première voiture électrique. Et la branche américaine de Kia reprendra la production, qui devrait démarrer en 2024.

Le rapport confirme également que la première voiture électrique d’Apple ne sera pas disponible pour les utilisateurs finaux et sera destinée aux entreprises. De plus, il est conçu pour être entièrement autonome. Tout semble aller dans le sens de l’acquisition par Apple de Drive.ai – une start-up de voitures autonomes.

Le même jour, une autre source sud-coréenne a publié un rapport selon lequel le 27 février, Apple et Kia signeront un accord de 3,5 milliards de dollars concernant une future usine Kia en Géorgie, aux États-Unis. Cela garantirait au moins 100000 unités Apple par an une fois la production lancée en 2024 et ce nombre pourrait être porté à 400000 voitures par an.

